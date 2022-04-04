TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2019’da başladığı görevinden bugün istifa etti.

Özdemir’in istifası, yayın ihalesinin henüz sonuçlandırılamaması ve bazı hakemlerin görevden el çektirilip Tahkim Kurulu kararıyla geri dönmelerinin ardından geldi.

Resmi açıklama

TFF’nin resmi sitesinde şunlar kaydedildi: “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu’na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir.”

NTV’nin haberine göre Özdemir, bugün Riva’da yayın ihalesini değerlendirmek için bir araya gelen kulüp başkanlarına toplantının başında “Hakkınızı helal edin” dedi.

Fanatik gazetesiyse Özdemir’in başkanlığındaki TFF yönetiminin seçime gitme kararı aldığı, bunu yakın zamanda resmen açıklanacağını yazdı.

Görev süresi bir yıl sonra bitiyordu

Ankaragücü ve Fenerbahçe’de yöneticilik yapan Özdemir, 1 Haziran 2019’da göreve başlamıştı. Özdemir’in görev süresi 2023’te sona erecekti.

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan da hakem ve gözlemcilerle ilgili kararın bozulmasının ardından 30 Mart’ta istifa etmişti.