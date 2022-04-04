Enerji ithalatı ‘tuzlu’ geldi: Dış ticaret açığı yüzde 75’ten fazla arttı

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı martta yıllık yüzde 76 artışla 8,2 milyar dolar oldu.

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Martta ihracat yüzde 19,8’lük artışla 22,7 milyar dolar.

İthalatsa enerji fiyatlarının etkisiyle ilk kez 30 milyar doları aşarak 30,9 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu ayda enerji ithalatı yıllık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar oldu.

Ocak-mart döneminde yıllık artışsa yüzde 187’i geçerek 25 milyar dolara geldi.

Martta enerji hariç ithalata bakıldığında rakam 22,5 milyar dolar.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73’lerde. Enerji hariç bakıldığında yüzde 95.

Dış ticaret açığı 2021’de yıllık 45,9 milyar dolar olmuştu.