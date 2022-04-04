Zamları protesto için faturalarını ödemeyen CHP il başkanlığının elektriği kesildi

Elektrik zamlarını protesto etmek için faturalarını ödemeyen CHP Bursa İl Başkanlığı’nın elektriği kesildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektriğe yılbaşında yapılan zamlara tepki olarak, “Erdoğan, 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, bugünden itibaren hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti.

CHP Bursa İl Başkanlığı da daha önce 3 bin 440 TL olan elektrik faturası 11 bin 351 TL’ye çıkınca bu faturayı il başkanlığı binasına asmış ve faturayı ödenmeyeceğini duyurmuştu.

ANKA’nın aktardığına göre başkanlığın elektriği, dağıtım şirketine bağlı ekipler tarafından bugün kesildi.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, elektriği kesilen il başkanlığı binasında gaz lambası ışığında basın toplantısı düzenledi.

‘Seçim öncesi Türkiye’den koşar adım gidiyorlar‘

“Yaşadığımız döneme simge olacak bir tabloyla karşınızdayız. AKP iktidarı, 20 yıldır ülkemize yaşattığı karanlığı bugün partimize yaşatıyor” diyen Karaca, şunları söyledi: “Onlar da gittiklerinin farkındalar. Selden kütük kapma telaşındalar. Yandaşları tek tek kaçıyor. Bölgemizdeki elektrik dağıtım firması haklarını yabancılara satıyor. Bizim bölgemizdeki firma, haklarını İngiliz firmaya sattı. 200 milyona aldılar.

Benim öğrendiğim rakam, 1 milyon 600 bine sattılar. Kendilerini tamamen uluslararası hukuk güvencesi altına almaya çalışıyorlar. Panik halindeler. Seçim öncesi Türkiye’den koşar adım gidiyorlar. Biz, devri sabık anlayışıyla siyaset yapmadık. Ancak adalet tesis edildiğinde herkes hesabını verecektir. Faturamızı öderdik ama vatandaşlarımız yaşadığı sıkıntıyı anlatmak, zamları protesto etmek için ödemedik.”