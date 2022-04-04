‘Faizsiz konut’ için toplanan parayla Bentley marka otomobil alınmış

Birikimlerini ‘evim’ tipi şirketlere yatırıp ev veya otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin paralarıyla çok sayıda lüks otomobil alındığı ortaya çıktı.

Bentley marka otomobiller. (Arşiv fotoğraf: Reuters)

‘Evim mağdurları’ olarak bilinen ev, otomobil almak için tasarruf finansman şirketlerine para yatıranların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenleme, TBMM’de komisyonda kabul edilen ekonomiyle ilgili teklifte yer almıştı.

Geçen sene temmuzda kapatılan 21 şirkete para yatıran 49 bin kişi ve bu kişilerin 764,6 milyon TL alacağıyla ilgili düzenlemede, tasfiye edilen şirketlerin müşterileriyle imzaladığı sözleşmeler faaliyetine izin verilen şirketlere devredilecek.

Yeni yasa teklifiyle ‘evim mağdurları’ olarak bilinen faizsiz modelle ev ve araba alan kişilerin yatırımlarının bir ay içinde ve enflasyon farkıyla ödenmesi hedefleniyor. Tasfiye sürecindeki şirketlerin varlıkları satılarak, tasarruf sahiplerinin birikimleri ödenmeye çalışılıyor.

Hürriyet’in haberine göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ‘evim şirketi’ olarak da bilinen firmaların ‘kendi üzerine’ kayıtlı 37 otomobili satışa çıkardı. 28 milyon TL değerindeki otomobiller arasında çok sayıda Mercedes-Benz ve Audi’nin yanısıra Porsche ve Bentley gibi lüks otomobiller de yer aldı.

Bentley marka otomobilden geçen sene Türkiye’de sadece 11 adet satılmıştı.