‘Evim’ mağdurlarına ödeme için yeni formül: Faizini isteyen sıra bekleyecek

Yeni yasa teklifiyle ‘evim mağdurları’ olarak bilinen faizsiz modelle ev ve araba alan kişilerin yatırımlarının bir ay içinde ve enflasyon farkıyla ödenmesi hedefleniyor.

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren 39 maddelik torba yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

‘Evim mağdurları’ olarak bilinen ev, otomobil almak için tasarruf finansman şirketlerine para yatıranların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenleme de teklifte yer aldı.

Geçen sene temmuzda kapatılan 21 şirkete para yatıran 49 bin kişi ve bu kişilerin 764,6 milyon TL alacağıyla ilgili düzenlemede, tasfiye edilen şirketlerin müşterileriyle imzaladığı sözleşmeler faaliyetine izin verilen şirketlere devredilecek.

Devredilen sözleşmelerle birlikte müşterilere iade edilecek tasarruf tutarları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla şirketlere nakden ödenecek.

Mağdurlar paralarını, sözleşme fesih talebinde bulunduktan sonra bir ay içinde alabilecek.

Organizasyon bedelini ya da ödediği ücreti faiziyle isteyen mağdurlarsa yapılacak ödemelerde dördüncü sırada olacak.

Teklifle ilgili olarak komisyonda varılan mutabakat sonrası TBMM’ye önerge verilmesi ve evim mağdurlarına ödenecek tutara enflasyon farkının da eklenmesi öngörülüyor.

Yaptığımız muhalefet ile Evim Mağdurlarının yaralarına bir nebze merhem olacak bir kazanım elde ettik.

Yasa çıktıktan sonra ana para bir ay içinde enflasyon farkı ile birlikte ödenecek.

Mücadeleye devam! pic.twitter.com/EezmVjGtpF — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) March 31, 2022

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, 21 firmanın tasfiyesi için yaptıkları çalışmada gördükleri noksanlıklardan dolayı bu aşamaya gelindiğini belirterek, “Baktığımız zaman 47 bin 389 mağdur var. 9 bini finansman döneminde evini arabasını teslim almışlar. Bunların masadan alacakları 776 milyon. Burada peşin ödenen ücretler var. Bu ücretlerin zayi olmaması için de BDDK’nin intibak sürecinde onay vereceği firmaların devrine bu kanunla uygunluk alacağız. Sözleşmelerin aynen devam etmesi demek, sistemin genel hastalığını aynen devam ettirdiğimiz anlamına gelir” dedi.

Karakaş, şunları söyledi: ”Altı aya kadar inen taahhütler var. Masa haricinde bunun tasfiye edilmesi için baktığımız zaman 47 bin 389 mağdur var, 9 bini finansman döneminde girip evini, arabasını teslim almış; bunların masadan alacakları rakam 776 milyon lira… Bunu böldüğümüz zaman kişi başı 15-16 bin liralık bir para düşmüş oluyor”.

Mağdurlar yetersiz buldu

Ancak faaliyet izni almış şirketlere sözleşmeyle geçen müşterilere ödeme için yeni sözleşmenin imzalandığı tarihte sözleşme tutarının yüzde 40’ı kadar tasarruf yapılmış olması ve tasarruf ödenen sürenin, toplam sözleşme süresinin beşte ikisine ulaşmış olması zorunlu olacak.

Bu durum mağdurların tepkisini çekti. İki gün önce TBMM’nin önünde bir araya gelen mağdurlar, torba yasayla atılacak adımı eksik ve yetersiz olarak nitelediler.