Otomotiv pazarı tepetaklak: Satışlar üçte bir düştü

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta yıllık yüzde 33,4 daraldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre martta pazardaki satış adeti 64 bin 267.
Martta otomobil tarafında satışlar yüzde 34,3 düşüşle 50 bin 173’e indi.
Hafif ticari araç pazarındaysa yüzde 29,8 düşüşle 14 bin 94 araç satıldı.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 10 yıllık mart ortalamasına göre de satışlar yüzde 7,3 daha az.
Ocak-mart dönemine bakıldığındaysa yüzde 23,5’lük daralmayla 152 bin 50 adet satış görülüyor.
Ocak-mart arasında otomobil tarafında düşüş yüzde 25,3 (116 bin 834 satış), hafif ticari tarafındaysa yüzde 16,5 (35 bin 216 satış).