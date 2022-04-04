Goldman ve JP Morgan Türkiye için enflasyon tahminlerini yükseltti

ABD’li yatırım bankaları Goldman Sachs ve JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün resmi enflasyonu yüzde 61,14 olarak açıklamıştı.

Goldman veri sonrası bu yılın büyük bölümünde enflasyonun yüzde 65’in üstünde kalacağını öngörürdü. Banka zirveyiyse mayıs ve haziran aylarında yüzde 67 civarında bekliyor.

Goldman 2022 geneli için daha önce ‘yüzde 60 üstü‘ demişti.

JP Morgan da yıl sonuna çok yakın bir zamana kadar enflasyonun yüzde 65-70 aralığında seyredeceği tahminini paylaştı.

Kurum geçen ay, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 40,2’ye yükseltmişti.