Akşener’den İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı hakkında açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘cumhurbaşkanı adayı olabileceğini’ söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu’nun ‘belediyeleri kaybetmemek için’ cumhurbaşkanlığı adayı olmalarına karşı olduğunu söylemişti.

tv100’de yayımlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Akşener, özetle şunları söyledi:

* (Kılıçdaroğlu aday olursa nasıl tavır alırsınız?) Biz bir sistemi değiştirmek üzerine konuşmalıyız. Bu sistemi değiştirmeye yönelik adımları zorlayacak herhangi bir davranış biçimine engel olmanın yolu ben aday değilim, tek adayla gitmek gerekir çok önemli.

* (Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanır mı?) Herkesin ittifak yaptığı bir aday neden seçilmesin? Tek adayla gittik, 13’nci cumhurbaşkanı ‘millet ittifakı’nın adayı olacak.

* (İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?) Hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, altı genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. Cumhur ittifakı bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu.

* Cumhur ittifakı bizim adayımızı çok merak ediyor ancak biz adayımızdan ziyade bu yanlışlıkların düzelmesi için mücadele ediyoruz.

* Eleştirilerim Tayyip Bey düşmanlığı üstünden bir söylem değil. Sistemdeki temel sıkıntı herşeyin tek bir kişiye sorulması. Kim olursa olsun yetkilerin hepsi tek bir kişide olmamalı.

* Çok açık söyleyeyim HDP ile biz masada değiliz. Bunu HDP’de söylüyor zaten. O masada HDP olsa biz olmayız.

* (Yavuz Ağıralioğlu) “Partimdeki meseleleri basın üzerinden konuşmadım hiç. Bir tanzim yaptık biz. O tanzimde şu: Yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık.

* (Erken seçim) Ekonomi iyi olsa yaparlar. Ekonomi çok kötü olduğu için erken seçim olabileceğini düşünmüyorum.

* (Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala) Hukuk kısmını yeterince bilmiyorum ama inanılmaz bir şaibe yaratma sistemi var iktidar partisinin. (AKP’nin) ‘Türkiye’de adalet, hukuk yoktur’u pekiştiren ve bizi başka ülkeler karşısında zora sokan bir tavrı var. Ne söyleyeyim bilemiyorum.

* Kevgire dönmüş bir sınır sistemimiz var. Dünyada göç sorunu var ama böyle olur mu? Bunun tüm sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır.