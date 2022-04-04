Akşener’e İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığı soruldu: ‘Hayır olmaz’ demeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘cumhurbaşkanı adayı olabileceğini’ söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu’nun ‘belediyeleri kaybetmemek için’ cumhurbaşkanlığı adayı olmalarına karşı olduğunu söylemişti.

tv100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Akşener, özetle şunları söyledi:

* (Kılıçdaroğlu aday olursa nasıl tavır alırsınız?) Herkesin aday gösterdiği bir kişi reddedilir mi? Biz bir sistemi değiştirmek üzerine konuşmalıyız.

* (Kılıçdaroğlu aday olursa seçimi kazanır mı?) Herkesin ittifak yaptığı bir aday neden seçilmesin? 13’ncü cumhurbaşkanı ‘millet ittifakı’nın adayı olacak.

‘Tayyip bey düşmanlığı değil bu’

* (İmamoğlu ve Yavaş aday olur mu?) ‘Hayır olmaz’ diye bir durumumuz yok. Kılıçdaroğlu, altı genel başkanının inisiyatifine bıraktı işi. Orada çıkan karara uyacağız. ‘Cumhur ittifakı’ bileşenleri bizim adayımızı çok merak ediyor. Bizim önceliğimiz bu sistemin değiştirilmesinde ortaklaştırılması. Tayyip bey, düşmanlığı üzerinden bir sistem değil bu.

* Çok açık söyleyeyim biz HDP’yle masada değiliz. Bunu HDP de söylüyor zaten. O masada HDP olsa biz olmayız.

* (Yavuz Ağıralioğlu) Partimdeki meseleleri basın üzerinden konuşmadım hiç. Bir tanzim yaptık, yeni bir bakış açısı getirmeye çalıştık.

* (Erken seçim) Ekonomi iyi olsa yaparlar. Ekonomi çok kötü olduğu için erken seçim olabileceğini düşünmüyorum.

Kavala ve Demirtaş

* (Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala) Hukuk kısmını yeterince bilmiyorum ama inanılmaz bir şaibe yaratma sistemi var iktidar partisinin. (AKP’nin) ‘Türkiye’de adalet, hukuk yoktur’u pekiştiren ve bizi başka ülkeler karşısında zora sokan bir tavrı var. Ne söyleyeyim bilemiyorum.

* Kevgire dönmüş bir sınır sistemimiz var. Dünyada göç sorunu var ama böyle olur mu? Bunun tüm sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır.