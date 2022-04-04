DSÖ: Dünya nüfusunun yüzde 99’u sağlığı tehdit eden hava soluyor

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre (DSÖ), dünya nüfusunun neredeyse tamamı, insan sağlığını tehdit eder nitelikte hava soluyor.

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AA’nın haberine göre örgütün 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesi yayımladığı raporda, 117 ülke ve 6 binden fazla şehirde hava kalitesine dair veriler ve bulgular paylaşıldı.

Raporda dünya nüfusunun yüzde 99’unun, DSÖ’nün kaliteli hava standartlarının gerisinde ve insan sağlığını tehdit edici hava şartlarında yaşadığı vurgulandı.

İncelenen ülke ve şehirlerin hepsinde havanın, vücuda zarar verici oranda ince parçacıklı madde ve azot dioksit içerdiği, bu elementlerin en fazla orta ve düşük gelirli ülkelerdeki havada bulunduğu kaydedildi.

11 yılda altı kattan fazla arttı

Havadaki zararlı parçacıklı madde miktarını ölçen PM2,5 ve PM10 oranlarının yaklaşık 2 bin şehirde son 11 yılda altı kattan fazla yükseldiği kaydedildi.

Bu maddelerin soluma yoluyla akciğer ve kan dolaşımına girerek felce ve solunum hastalıklarına yol açabileceği bildirildi.

Önlenebilir çevre sorunlarının dünyada yılda 13 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığı belirtilirken, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesinde uluslararası camia ‘insanların ve evrenin sağlığını korumaya’ çağrıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, enerji tüketiminin oluşturduğu hava kirliliğine dair mevcut endişelerin, çevre dostu enerji ihtiyacının önemini ortaya koyduğunu belirtti.