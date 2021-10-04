Akşam Postası / 4 Ekim 2021

Eylül enflasyonu yüzde 19,58; ‘çekirdek’ yüzde 18,63

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 olarak kayda geçti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 43,96, aylık yüzde 1,55 arttı.

Sigara zammının enflasyona etkisi ne kadar olacak?

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Sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisini bugün Philp Morris Grubu’nun aldığı zam kararını diğer şirketlerin takip edip etmeyeceği belirleyecek.

Reuters analizi: Faiz indirimiyle Erdoğan’ın istediği ortam oluşmaz

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Merkez Bankası’nın (MB) son faiz indirimi kararını ‘günü kurtarma’ hamlesi olarak gören ekonomi profesörlerine göre bu yolla kalıcı düşük faiz ortamının oluşması mümkün değil.

Anket: ‘AKP’ye oy verdim’ diyenlerde 10,5 puanlık düşüş, MHP barajı aşamadı

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin eylül ayı anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre araştırmaya katılanlar arasında “Bir önceki seçimlerde AKP’ye oy verdim” diyenler içinde AKP’nin oy oranı 10,5 puan geriledi.

İstanbul’a su taşıyan barajlardan ikisi kurudu

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Trakya’nın Istranca Dağları’ndan İstanbul’a su taşıyan barajların çoğu kuraklık nedeniyle kurudu.

Milli takımda psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen dalışçı Uruk, disipline sevk edildi

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Milli takım kampımda, ‘psikolojik şiddete ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını’ söyleyen serbest dalışçı Fatma Uruk disiplin kuruluna sevk edildi.

Otomobil pazarı yüzde 40’a yakın daraldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,9 düşüş yaşandı.

İktidar yanlısı ve ana akım medyanın ‘Pandora sessizliği’ BBC’ye haber oldu

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Tüm dünyanın ana gündemindeki Pandora Belgeleri’ni iktidara yakın ve ana akım medya kuruluşlarının görmezden gelmesi BBC’nin dikkatini çekti.

Covid-19 sonrası koku kaybı cinsel yaşamı mahvedebilir

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Koku alma duyusunu kaybetmenin Covid-19 ile ilişkili semptomlardan biri olduğu artık biliniyor. Bu yüzden bilim insanları koku kaybının ilişkiler üzerindeki etkisini araştırmaya başladı. Buna göre koku kaybı cinsel hayatı mahvedebilir.

Veteriner hekimler tam yetki istedi

Veteriner Hekimler Derneği, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bildiri yayınladı. 4 Ekim’in ‘dünyadaki hayvanların yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik uluslararası bir eylem günü’ olduğuna dikkat çekilen bildiride, hayvanların hepsinin sağlık ve gönenci için, tıbbi bilgi ve yasal yetkiye sahip tek meslek grubunun veteriner hekimler olduğunun altı çizildi. “Ancak ülkemizde; gerek yerel yönetimler gerekse kamu hayvan sağlığı nezdinde yetkileri kendilerine tam olarak teslim edilmediği için veteriner hekimler görevlerini etkin olarak sürdürememektedirler” denen bildiride, bu bağlamdaki taleplere de yer verildi.

‘İşte’ en büyük hatalar: Yanlış hesaba para, arkadaşına diye patrona mesaj

İşte hata yapmayan var mıdır? Bu soruya, “Ben yapmadım” diye yanıt verenin sayısı herhalde yok denecek kadar azdır. Tabii, ufak tefek hatalarla büyükler ve yaptırımları arasında fark var. Bu, şefe, müdüre, patrona göre değişir ama çoğu kez çalışanı ciddi anlamda strese sokar. “Çalışma hayatınızdaki en büyük hata” dense kim bilir birbirinden ne kadar farklı yanıtlar gelir. Kişiden kişiye, sektörden sektöre değişir.

Oxford araştırması: Kabızlık ilacı ‘jet hızıyla’ hafızayı güçlendiriyor

Oxford Üniversitesi’nin araştırması kabızlık için kullanılan ilacın yalnızca altı günde hafızayı güçlendirebildiğini ortaya koydu.

18 ay önce ailesiyle yaşayan işsiz bir gençti: Şimdi tek kelime etmeden TikTok’un en popüleri

Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda… Fotoğraf: Reuters

Khabane Lame, geçen yıl İtalya’da salgın nedeniyle uygulanan kapanmada işini kaybetti. Bu, belki de Lame’nin başına gelen en güzel şeydi.