Oxford araştırması: Kabızlık ilacı ‘jet hızıyla’ hafızayı güçlendiriyor

Oxford Üniversitesi’nin araştırması kabızlık için kullanılan ilacın yalnızca altı günde hafızayı güçlendirebildiğini ortaya koydu.

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Resolor olarak da bilinen Prukaloprid ilacı halihazırda sindirim sorunlarını tedavi etmek için kullanılıyor.

Britanya’nın en prestijli üniversitelerinden birinde yapılan araştırmaya göre ilaç majör depresyon, şizofreni, bipolar gibi psikolojik rahatsızlıkların neden olduğu kognitif bozuklukları önlemede de kullanılabilir.

Araştırmacılar Avrupa Nöropsikofarmakoloji Konferansı’da ilacın faydalarına dair heyecan verici ön bulgular sağladığını söyledi.

Araştırma için 18-36 yaş aralığındaki 44 gönüllü iki gruba ayrılarak yarısına plasebo diğer yarısına da Prukaloprid verildi. Altı günün sonunda gönüllüre bir dizi hayvan ve manzara resmi gösterildi.

Ardından aynı resimler ve benzerleri MR görüntülenmesi sırasında gösterilerek bir hafıza testi uygulandı. Gönüllülerden daha önce gördüğü resimlerle yeni resimleri ayırması istendi.

Kabızlık ilacını alan grubun yüzde 81’i daha önce gösterilen resimleri ayırt edebilirken plasebo alan grupta bu oran yüzde 76 çıktı.

İlacı kullanan grupta ayrıca beyin görüntülemelerinde kognitifle ilgili bölgelerde gelişmiş aktivite gözlendi. Söz konusu bölgelerin beynin hafızayla ilişkili alanları olduğu belirtildi.

Oxford Üiversitesi’nden Dr. Susannah Murphy şunları söyledi: “Depresyondan kaynaklı düşük ruh hali, geleneksel antidepresanlarla iyi bir şekilde tedavi edilse bile, birçok hasta hafızasıyla ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyor. Araştırmamız bu kognitif sepmtomları tedavi etmeye yardımcı olacak yeni bir yaklaşım işin heyecan verici bulgular sunuyor.”