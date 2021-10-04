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Yaramazlara biraz batar!

Sigara zammının enflasyona etkisi ne kadar olacak?

Sigara fiyatlarındaki değişimin enflasyona etkisini bugün Philp Morris Grubu’nun aldığı zam kararını diğer şirketlerin takip edip etmeyeceği belirleyecek.

Fotoğraf: AA

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bugün Philp Morris Grubu sigaralara 1 TL zam geldiğini açıklamıştı. Aybaş’ın paylaştığı listeye göre 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18,18 TL olan sigaralar 19 lira oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4,88 olan alkollü içecekler ve tütün setinde bulunuyor.

Bu kalemdeki ağırlığın yüzde 4,57 ile büyük bölümü de sigaraya ait.

Her yıl ocak ve haziran ayında yılda iki kez yeniden değerleme oranında gerçekleşen sigara vergi artışları 2021 yılında yapılmamış, aksine vergi indirimine gidilmişti. Bu yöntemle, fiyatı hükümet tarafından belirlenen/yönlendirilen ürünlerde 2021’de enflasyona katkı için vergi indirimleri ya da artış yapılmaması yöntemi kullanılmıştı.

TÜİK bugün eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 19,58 olarak açıklamıştı. Ağustosta bu oran yüzde 19,25’ti.

Bazı sigaralar zamlandı

Eylül enflasyonu yüzde 19,58; ‘çekirdek’ yüzde 18,63

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