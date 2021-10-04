18 ay önce ailesiyle yaşayan işsiz bir gençti: Şimdi tek kelime etmeden TikTok’un en popüleri

Khabane Lame, geçen yıl İtalya’da salgın nedeniyle uygulanan kapanmada işini kaybetti. Bu, belki de Lame’nin başına gelen en güzel şeydi.

Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda… Fotoğraf: Reuters

Torino şehrinde bir fabrikadaki işini kaybetmesinin ardından Chivasso’da ailesinin evinde üç kardeşiyle yaşamaya başladı.

Bir gün muhtemelen çoğu insan gibi sıkıntıdan TikTok uygulamasını indirmeye karar verdi. Khaby Lame adıyla videolarıı paylaşmaya başladı ve yavaş yavaş sürpriz bir kariyer doğdu.

Başta çoğu kullanıcı gibi dans ettiği, komiklik yaptığı videolarla TikTok’ta ısınma turları attı. Sonra bu yılın başında hayat kurtaran tüyolar diye paylaşılan videolarla dalga geçtiği içerikler hazırlamaya başladı.

Söz konusu tüyolarda bir işi yapmanın basit yolu göserildiği iddia edilse de aslında çok daha karmaşık ve manasız yöntemler kullanılıyordu. Lame videolarında işte tam da buna dikkat çekerek “O iş öyle mi yapılır” dercesine gerçekten basit şekilde yapılışını gösteriyordu. Videoların sonunda günlük hayatı kolaylaştırdığı iddia edilen bu tüyolara verdiği tepki, ellerini yana açıp donuk donuk baktığı hareketi, imzası haline geldi.

Videolarının basit bir formülü var. Örneğin bir muzu soymak için satırla iki ucunu kesip ardından kabuklarını doğrar gibi dilimleyen videoyu göstermesinin ardından eline bir muz alıp iki saniyede basitçe soyuyor. Ardından da meşhur hareketini yapıyor.

Şimdi videolarının ruhuyla uyumlu şekilde bu kadar basit içerikleri hazırlayarak TikTok’taki en popüler adam oldu. 114 milyon takipçisiyle onu geçebilen tek hesap 10 milyon daha fazla takipçiyle ablasıyla dans videoları yayınlayan ABD’li genç Chari D’Amelio.

Üstelik 21 yaşındaki Lame bu başarısını tek kelime dahi etmediği vidoelarıyla kazandı: “İnternette dolaşan o videoları görüyordum, işin içine biraz basitlik katmak istedim. Fikir böyle çıktı. O hareketim şans eseri ortaya çıktı ama sessiz olması benim tercihimdi. Mümkün olduğu kadar çok insana ulaşmak istedim ve bunun en iyi yolu konuşmamaktı.“

Hayatı olduğundan da karmaşık hale getirdiğimizin çok basit bir analojisi olarak dünyadan milyonlarca insanın dikkatini çekmesi belki de kaçınılmazdı.

TikTok’un en hızlı büyüyen içerik üreticilerinde biri olarak günde oratalama 200 bine yakın yeni takipçi kazanıyor. Böyle giderse platformun zirvesine yerleşmesi yakın.

Ancak kendisi videoları yapmasının nedeninin bu olmadığını söylüyor: “TikTok’ta en çok takipçisi olan benmişim değilmişim umurumda değil. Bu videoları insanları kapanma döneminde güldürebilmek için yapmaya başladım. Hala aynı nedenle yapıyorum. Başardıklarım beni mutlu ediyor ama asıl sebebi bu değil.”

Amacı bu olmayabilir ancak Lame’in popülerliği ona uluslararası kapıları açtı. Senegal doğumlu Lame bir yaşındayken ailesiyle İtalya’ya taşındı. Henüz vatandaşı olmasa da İtalya’yı memleketi gibi görüyor. Etkinliklere katılmak için ABD’ye veya diğer ülkelere etkinliklere Senegal pasaportuyla gitmenin zor olduğunu anlatan Lame vatandaşlık başvurusunun sonuçlanmasını bekliyor.

Sayahat etmede zorlanması uluslararası markalarla işbirliği yapmasına engel olmamış; Netflix, Barilla, fantezi futbol platformu Dream11 ve henüz görüşmeleri sürdüğü için adını açıklayamadığı markalar…

Ne kadar para kazandığını açıklamak istemese de büyük sosyal medya yıldızlarının içerikleri sayesinde yılda milyon dolarlar kazandığı biliniyor.

Ünlü olduğundan beri en büyük alışverişinin iPhone 12 almak olduğunu anlatıyor, daha iyi videolar çekebilmek için.

“Çılgın alışverişlerim yok” dese de hayatı yalnızca 18 ay önce ailesiyle yaşayan işsiz bir genç olmaktan çok uzakta.

Şimdi menajeriyle Milano’da yaşıyor. Paylaşımları idolü Will Smith de dahil ünlülerden beğeni alıyor. Bir gün Smith’le aynı projede yer almak olan çocukluk hayaline kavuşmayı umuyor. Ve artık bu hayal çocukluğundaki kadar uzak değil…