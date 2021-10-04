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Yaramazlara biraz batar!

Barclays’ten Türkiye tahmini: Üç faiz indirimi daha geliyor

Britanya merkezli Barclays Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) art arda üç faiz indirimi yapacağı tahmininde bulundu. Banka, TCMB’nin faizlerde ekim, kasım ve aralık aylarında 75’er baz puanlık indirim yapacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Buna göre yüzde 18 olan para politika faizi yıl sonunda yüzde 2,25 puanlık indirimle, yüzde 15,75 olacak.


MB, 23 Eylül’deki toplantıda politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekmişti. Karar öncesi piyasanın beklentisi faizlerin yüzde 19 seviyesinde sabit kalacağıydı. Ancak indirim konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ısrarı sürüyor.

Enflasyon

Barclays, ayrıca, Türkiye’nin yıl sonu enflasyon tahminini ise 17,9’a çıkardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 olarak kayda geçti.

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