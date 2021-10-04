İstanbul’a su taşıyan barajlardan ikisi kurudu

Trakya’nın Istranca Dağları’ndan İstanbul’a su taşıyan barajların çoğu kuraklık nedeniyle kurudu.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) resmi internet sitesinde yer alan verilere Kırklareli’nin Vize ilçesindeki Kazandere’nin doluluk oranı yüzde 8’e, Pabuçdere’ninki yüzde 3’e düştü. Söz konusu oranlar nisanda yüzde 72 civarındaydı.

Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı 22,34 olarak ölçüldü.

İstanbul’un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranıysa yüzde 50,51 olarak ölçüldü.

Fotoğraf: DHA

Yağışlarda yarı yarıya azalma var

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, barajlardaki kuraklığın nedenini şöyle açıkladı: “Mevsim normali dediğiniz zaman yağışlarda yüzde 46’lık bir azalma var. Yağışların yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Bunun Trakya bölgesindeki illerimize geldiğiniz zaman da durum farklı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre eylül ayının kuraklık endeksine göre özellikle Edirne orta şiddetli kuraklık yaşamış bir bölge olduğunu, Kırklareli’nin ise hafif kurak bir dönem geçirdiğini gösteriyor.“

Kuraklık orta şiddette arttı

Özellikle ağustos ayında kuraklık endeksi normal değerlerden saptı: “Kuraklıkta orta şiddete doğru da bir artma eylemi olduğunu görüyoruz. Azalan yağışlar, bunun en önemli etkenlerinden bir tanesi. Dolayısıyla yağışlardaki azalma bunun birinci derecedeki nedeni. Sonbahar dönemine giriyoruz, sonbahar ile birlikte artan yağışlarla birlikte barajlar dolacaktır.”