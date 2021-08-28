İstanbul’un barajlarında su seviyesi dört ayda yüzde 81’den 59’a düştü

İstanbul’a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 58,83’e geriledi.

Darlık barajı… Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 30 Nisan’da yüzde 80,82 olan 10 barajdaki su miktarı, bugün itibarıyla yüzde 58,83 ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 24,63, Terkos’ta yüzde 66,28, Sazlıdere’de yüzde 31,44, Alibey’de yüzde 28,41, Büyükçekmece’de yüzde 53,92, Ömerli’de yüzde 88,25, Darlık’ta yüzde 60,39, Elmalı’da yüzde 72,17, Kazandere’de yüzde 18,77 ve Pabuçdere’de yüzde 2,16 olarak kaydedildi.

İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 68 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 511 milyon 8 bin metreküp ölçüldü.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde İstanbul’un su ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki su seviyesinin, bölgede yağış olmaması nedeniyle hızla düştüğü gözlendi.

Kazandere Barajı’nda nisanda yüzde 76,1 seviyesinde olan su miktarı yüzde 18,77’ye, Papuçdere’de ise 76,22’den yüzde 2,16’ya geriledi.

Her iki barajda da suyun çekilmesi nedeniyle kum adacıkları ve çatlaklar oluştu.