Milli takımda psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen dalışçı Uruk, disipline sevk edildi

Milli takım kampımda, ‘psikolojik şiddete ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını’ söyleyen serbest dalışçı Fatma Uruk disiplin kuruluna sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Dünya rekortmeni sporcu Uruk’un ‘önünde bira olan fotoğrafını basına servis etmekle’ tehdit ettiğini öne sürdüğü Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen ise Uruk’un açıklamalarını ‘milli takıma yapılan bir suikast’ olarak nitelendirdi.

Milli takım kampında yaşadıklarıyla ilgili dün Twitter’da paylaşım yapan Uruk şunları yazdı: “Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor.”

Bu tweetinden sonra TSSF başkanının görüşmek üzere kendisini çağırdığını, kendisini reddettiğini belirten sporcu, sonraki tweetinde, üst katında yapılan toplantıda kendisi hakkında kullanıldığını söylediği ifadeleri aktardı: “Başkan, diğer sporculardan bazıları ile birlikte hakkımda konuşuyor. Ellerinde olan aleyhimde kullanacakları materyaller toplanıyor. ‘Önünde bira olan bir fotoğrafı var basına ve kulübüne gönderin’ deyip, federasyon başkanı sporcularla birlikte kahkaha attı.”

Disiplin kuruluna sevk edildi

Uruk’un paylaşımlarından sonra, bugün TSSF bir açıklama yayınlayarak, sporcu hakkında işlem başlatıldığını kaydetti.

Federasyonun açıklaması şöyle: “Performansı nedeniyle diğer altı sporcumuz gibi milli takıma seçilen ve kamp hazırlıklarını tamamlayan Fatma Uruk’un, ikisi altın olmak üzere beş madalya kazandığımız Dünya Kupası’nın ardından Dünya Şampiyonası başlamadan hemen önce ortaya attığı suçlama mahiyetindeki asılsız ifadeleri şaşkınlıkla karşılıyoruz. İddiaların, Türkiye’yi gururlandırmak için uzun ve yorucu bir kamp çalışmasının ardından bütün enerjisini uluslararası madalyalara veren Serbest Dalış Milli Takımımızın yakaladığı bu motivasyonu düşürmesinden son derece üzgün ve kaygılıyız. Anlam veremediğimiz bazı fevri ve olumsuz davranışlarda bulunan Fatma Uruk’un, iddialar sonrasında federasyonumuzun iletişim kurma taleplerini yanıtsız bıraktığını vurgulamak isteriz. Fatma Uruk’un, asılsız iddialar ve uyumsuz davranışları nedeniyle idari tedbirli olarak disiplin kurulu sevk işlemleri başlatılmıştır. Takdiri, sualtı topluluğu üyelerimize, sporseverlere ve Türk halkına bırakıyoruz.”

‘Bu harekette bulunması doğru mu?

Uruk’un hakkındaki iddialarıyla ilgili Sözcü’den Ümit Genç’e konuşan federasyon başkanı Şahin ise şunları kaydetti:

”Ben dün akşamdan beri kendisiyle görüşmek için hem haber gönderdim hem de telefonla bizzat aradım. Telefonlarıma kesinlikle cevap vermiyor ve bir araya gelmek istemediğini iletmiş. Bu şampiyonaya bir gün kala milli takıma yapılan bir suikasttir. Bunun planlı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Kendisinin milli takımdan ayrılmak istemesiyle alakalı bize ilettiği bir dilekçesi falan da yok. Milli takım formasını bile halen almamış. Antrenörün odasında duruyor forma.”

Biz burada bir birliktelik sağlamaya çalışıyoruz ancak kendisi milli takımla aynı yemekte bile bir araya gelmekten kaçınıyor. Attığı tweetlerde bahsettiği ‘Alkol fotoğraflarını basına servis edin’ söylemi tamamıyla uydurma. Böyle bir talimat ya da yönlendirmede bulunmadım. Kendisi milli takımın kampının olduğu otelin dışında bir yerde yemek yemiş ve alkol almış. Bunu da kendi sosyal medya hesabından paylaşmış zaten. Milli takım kampında olan bir sporcunun bu harekette bulunması sizce doğru mu? Ben burada yaşanan huzursuzluk ve sorunlarla ilgili kulübüne bir rapor yazılmasını istedim. Rapora sosyal medyada paylaştığı o fotoğrafın da koyulmasını istedim sadece. Hepsi bu kadar.

Hiç kimsenin kişisel yaşantısına ya da haklarına karışma gibi bir durumum olamaz. Fatma Uruk kamptan ayrılmayı resmi olarak bildirirse elbette gidebilir. Burada kimseyi zorla tutacak halimiz yok. Kendisi milli takım sporcusu gibi davranmıyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da tamamen bizi karalamaya yöneliktir.”