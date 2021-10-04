Hindistan Covid-19 kaynaklı her ölüm için tazminat ödeyecek

Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümetin Covid-19 nedeniyle her ölüm için tazminat olarak 50 bin rupi (5 bin 739 TL) ödemesine karar verdi. Bazı eyaletlerdeyse özellikle yoksul aileler için tazminat ödemeleri 100 bin rupiye kadar çıkıyor.

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BBC’nin haberine göre söz konusu karar, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ailelerin avukatları aracılığıyla bir dilekçe yazmasından sonra geldi. Dilekçede ülkedeki afet yönetimi yasalarına göre tazminat talep ediliyordu.

Uzmanlar: Salgında ölüm sayıları artacak

Hindistan’ın resmi açıklamasına göre şu anda 447 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve uzmanlar bu sayının 10 kat daha artacağını tahmin ediyor.

Mahkeme tazminatın bir ailenin başvuruda bulunmasından sonraki 30 gün içinde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan’da 2005 yılında çıkarılan kanuna göre afetlerdeki can kaybı, yaralanma ve hasar için tazminat ödenmesi gerekiyor.