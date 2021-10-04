Veteriner hekimler tam yetki istedi

Veteriner Hekimler Derneği, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bildiri yayınladı. 4 Ekim’in ‘dünyadaki hayvanların yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik uluslararası bir eylem günü’ olduğuna dikkat çekilen bildiride, hayvanların hepsinin sağlık ve gönenci için, tıbbi bilgi ve yasal yetkiye sahip tek meslek grubunun veteriner hekimler olduğunun altı çizildi. “Ancak ülkemizde; gerek yerel yönetimler gerekse kamu hayvan sağlığı nezdinde yetkileri kendilerine tam olarak teslim edilmediği için veteriner hekimler görevlerini etkin olarak sürdürememektedirler” denen bildiride, bu bağlamdaki taleplere de yer verildi.

“Kamu Hayvan Sağlığı Teşkilatının, yetkili bakanlığa doğrudan bağlanıp, sorumlu Veteriner Hekimler idaresinde olması gerektiği hükmü, Uluslararası sözleşmeler ile kabul edilmiş olmasına rağmen uygulanmamaktadır. Tek bir merkezden idare edilen, bağımsız bir Veteriner teşkilatı, hayvanların sağlığı ve gönenci kadar, insan sağlığı ve toplumun mevcut sorunlarının çözümünde gerekli aksiyonu sağlayacak tek mercidir.

Bu bağlamda Tarım Bakanlığı bünyesinde, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü’nün ve buna bağlı Hayvan Hakları ve Gönenci Birimi’nin oluşturulması, ayrıca yerel yönetimlerin kapatılan Veteriner İşleri Müdürlüklerinin yeniden açılması ve ilgili tüm bakanlıklarda, Veteriner Hekim istihdam edilmesi talebimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Biz insanlar tüm gezegene zarar veriyoruz

‘Hayvanları Koruma Günü’nün amacı, artan farkındalık ve eğitim yoluyla, insanlar gibi hissedebilen bilinçli canlılar olduklarının kabul edildiği ve yaşam haklarına saygı gösterildiği bir dünya sağlamaktır’ denen bildiride şu ifadeler de yer aldı:

“Yaşadığımız dünyanın egemen canlı türü olarak; hayvanlara, diğer canlılara ve ekolojik dengeye verdiğimiz yıkıcı etkinin yansımaları, tüm gezegenimize zarar vermektedir.

Sadece cinsiyeti nedeniyle milyarlarca erkek civciv öldürülüyor

Dünya ölçeğinde; milyonlarca deniz hayvanı, yaban hayvanı yok edilmekte, üretim amaçlı bakılan Reprodüktif hayvanlar kötü koşullarda barındırılmakta, sadece cinsiyeti nedeniyle milyarlarca erkek civcivin yaşamı sonlandırılmaktadır.

Milyonlarca hayvan, sadece kürkü için avlanmakta ya da bu amaçla üretilmektedir. Hayvanlar, insanların eğlencesi amaçlı dövüştürülmekte, yarıştırılmaktadırlar. Doğal yaşam alanları talan edilmekte, çoğunun nesli tükenmekte, çevresel kirlilik sonucunda, yaşayamaz duruma gelmektedirler. İnsanlara arkadaşlık eden Pet hayvanı boyutuyla da, ya aşırı insanlaştırılmaya zorlanmakta ya da heves sonrası sokaklara atılarak zarara uğratılmaktadırlar. Oysa tüm hayvanlar eşit doğarlar ve eşit var olma hakkına sahiptirler.”

Kısa süre önce, pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen genel kurulunu yapan ve yeni yönetimini seçen Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu adına, genel başkan Dr. Gülay Ertürk’ün imzasıyla yayınlanan bildiri, “Sevgi, hoşgörü ve merhamet duygusunun tüm toplumumuzu saracağı ve hiçbir canlının korunmaya ihtiyaç duymayacağı yarınlar dileğiyle” son buldu.