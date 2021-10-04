‘Covid sonrası’ sendromu hastalığı belirtisiz geçirenler ve çocuklarda da görülebiliyor

Covid-19 taşıdığı halde belirti göstermeyenler (asemptomatik) ve çocuk hastalarda da Post-Covid (Covid sonrası) sendromu görülebiliyor.

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Covid-19’u ağır ve ciddi geçiren kişiler ‘post akut’ olarak adlandırılan dönemde kaslarda zayıflık, kalp ve akciğer sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Farklı organlar hastalıktan etkilenebiliyor. Bazı hastalar ‘inme’ geçirebiliyor. Kimilerinde yutma-konuşma zorluğu ve anksiyete de görülebiliyor.

Ankara Şehir Hastanesi’nden fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Bodur, Covid-19 sonrası tedavi alan 85 hastanın durumuna ilişkin yürütülen ve uluslararası hakemli bilimsel dergide yayınlanmış çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

“Bize başvuran hastalarla yürüttüğümüz çalışmada, hastaların yüzde 85’e yakını erkeklerden oluşuyordu. Bize başvurduklarında yüzde 80’inin oksijen ihtiyacı devam ediyordu, yüzde 55’i ise yatağa bağımlıydı” diyen Bodur, bir aydan fazla tedavi gören bu hastaların yüzde 2’si hariç tamamının dört ila altı hafta gibi bir sürede rehabilitasyonla iyileştirildiğini kaydetti.

Bodur, bu çalışmanın Covid-19 sonrası rehabilitasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Nefes darlığı, uykusuzluk, çarpıntı gibi belirtilerle kendini gösteriyor

Profesör, post-Covid sendromunun hastalığı orta ve hafif geçirenlerde de görülebildiğine dikkat çekti: “Nefes darlığı, yaygın vücut, göğüs ağrısı, uykusuzluk, anksiyete, depresyon, çarpıntı gibi birtakım problemlerin sürdüğünü görüyoruz. Hastaların kendilerinden şüpheye düşmeleri, ‘acaba vesvesem mi var kuruntu mu yapıyorum’ gibi bulguların da ortaya çıktığını görmeye başladık.”

Covid-19 sonrası uzun süre geçmeyen etkilerin yıllara uzayabileceğine, bu konuda farklı görüşler bulunduğuna ve durumun zaman içerisinde anlaşılabileceğine işaret eden Bodur, bu durumların üstesinden gelmenin tıbbi tedavi ve rehabilitasyonla mümkün olduğunu vurguladı.

‘Şikayetleri uzayan kişiler hastanelerden bilgi almalı’

Profesör, inflamatuar romatizmal hastalıkları bulunan ve Covid-19 geçiren kişilerin kronik hastalıklarıyla ilgili şikayetlerinde artış gözlemlediklerini de dile getirdi.

Post Covid olarak değerlendirilen hastaların bireysel özelliklerine göre egzersiz programlarının oluşturulduğunu, onları eski yaşam kalitelerine döndürmeyi hedeflediklerini söyleyen Bodur, Covid-19’u evde, hafif geçiren hastalar için de şu uyarılarda bulundu: “Covid-19’u asemptomatik geçiren ve hatta çocuk yaş grubu hastalarda bile Post Covid semptomlarıyla karşılaşılabileceğini gösteren çalışmalar var. Covid-19 normal seyrinde genellikle iki, üç hafta içerisinde geçiyor. Fakat şikayetleri birkaç aya uzayan kişilere, hastanelerle iletişime geçip bilgi almalarını öneriyorum. Farkındalık çok önemli. ‘Bu hastalık hiç geçmeyecek mi’ psikolojisine girmesinler, sağlık çalışanlarıyla, bizlerle iletişime geçsinler.”