‘İşte’ en büyük hatalar: Yanlış hesaba para, arkadaşına diye patrona mesaj

İşte hata yapmayan var mıdır? Bu soruya, “Ben yapmadım” diye yanıt verenin sayısı herhalde yok denecek kadar azdır. Tabii, ufak tefek hatalarla büyükler ve yaptırımları arasında fark var. Bu, şefe, müdüre, patrona göre değişir ama çoğu kez çalışanı ciddi anlamda strese sokar. “Çalışma hayatınızdaki en büyük hata” dense kim bilir birbirinden ne kadar farklı yanıtlar gelir. Kişiden kişiye, sektörden sektöre değişir.

Fotoğraf: videohive.net

Merkezi Britanya’da olan ebeveynlerin paylaşım yaptığı Mumsnet’in kullanıcılarından biri iş hayatındaki en büyük hatayı yaptığını itiraf etti. Bir çalışma arkadaşını başka bir arkadaşıyla ‘çekiştiriyordu.’ Ancak çekiştirdiği arkadaşıyla ilgili son derece olumsuz ve nezaketsiz ifadeler içeren mesajı sohbet ettiğ arkadaşı yerine söz konusu kişiye yollamıştı!

“Zaten mesajlaşma fikri çocukça ve aptalcaydı ve sonunda çok büyük bir hata yaptım” diye yazan kullanıcı sonuçlarından korktuğu için uykusu kaçınca sitenin diğer kullanıcılarına içini döktü ve onlardan yaptıkları hataları yazarak kendisini oyalamalarını istedi. Diğer kullanıcıların, kendilerini utandıran, hatırladıklarında bile strese sokan hataları peş peşe geldi.

Daily Mail gazetesi bir kısmını okurları için sıraladı…

*Ben sizinkine benzer bir hata yaptım. Üstelik durum daha da vahimdi. ‘Çekiştirdiğim’ kişi patronumdu! Birlikte bir etkinlikteydik. O kahve almaya gittiğinde bir arkadaşıma sık kullandığı bir ifadeden çok sıkıldığımı anlatmak için, “Bir kez daha söylerse onu öldüreceğim” yazdım. Ancak mesajı yanlışlıkla patronuma yolladım. Neyse ki nazik ve anlayışlı bir adamdı. Özrümü kabul etti ve dokuz yıl daha birlikte çalıştık.

Fotoğraf: unsplash.com

*Uzun zaman önce bir müşterinin sabit diskindeki içeriği silmeyi başardım. Bir hukuk bürosuydu. Düşündükçe hala ter basıyor. Müdürümü aradım ve ona kötü haberi verdim. Şaşırtıcı bir şekilde kovulmadım ve müşteri çok nazik davrandı.

*Yazılım güncellemesini yanlış sisteme yükledim ve Britanya’nın büyük bankalarından birinin bir günlük ödeme kayıtlarını indirdim.

*Kurumsal bankacılıkta çalıştığım yıllardı. 500 bin sterlini yanlış hesaba yatırdım. Banka parayı geri almayı başardı.

*Bir keresinde patronumun Çin’den sınırdışı edilmesine neden oldum çünkü o seyahate çıkmadan önce yanlış vizeyi almıştım. Şanslıyım; kovulmadım.

Fotoğraf: www.efax.co.uk

*2010 yılında yanlış numaraya faks yolladım. Bu hata bir grup malın deniz yoluyla nakliyesinin gecikmesine sebebiyet verdi. Firmaya 50 bin sterline mal oldu. 20’li yaşlardaydım ve daha önce hiç faks kullanmamıştım. Neyse ki kovulmadım. Yöneticiler haberleşme için e-posta sistemine geçilmesine karar verdi.

*İspanya’ya gidildiğinde vize istenen bir ülkedeki seyahat acentasında çalışırken bir müşteriye birden fazla yerde mola vereceği uçak bileti ve tatil sattım. Ancak vizeyi unutmuştum. İspanya’ya giremedi. Çok rahat bir adamdı. Sorun etmedi ve 20 yıl daha benimle çalıştı.

*Bir hastanın kateterini değiştiriyordum. Eskisini atmaya çalışırken çöp kutusunu ‘tutturamadım’, yere düştü ve suratıma idrar fışkırdı. Ağzıma kadar girdi.

*İki hastaya rapor yolluyordum. Hastaları karıştırdım yani yanlış raporu yolladım ikisine de. Başkasının tıbbi bilgilerini içeren rapolar ellerine ulaştı. Çok gençtim o nedenle benden yetkili olan müdürün yolladığım postayı kontrol etme zorunluluğu vardı. Sorumluluk ondaydı. Benim yerime o disipline sevk edildi ve sonrasında benden nefret etti.

Fotoğraf: www.dogingtonpost.com

*Hayvan hastanesinde hemşireyim. Bir kez bir köpeğin ateşini ölçerken termometreyi poposundan unutttum. Sahibi evde fark etmiş ve bir hayli mesele yapmıştı.

*Dünyanın dört bir yanına ‘henüz onayı alınmamış’ bir ilacı yolladım. İlaçlar toplatıldı. Bu sevkiyattan birkaç hafta sonra işten ayrıldım.

*Bir ekip görüşmesinde burnumu karıştırırken yakalandım. Kamera kapalı sanıyordum ama değilmiş!

*İşteki ilk günümde pantolonumu çiviye takıp koca bir delik açılmasını başardım. Patronum eve yolladı ve yeni bir pantolon almam için para vermeyi de ihmal etmedi.

*Genç bir arkeolog olarak dikkatli olmam gerekirken bir kafatasını yere düşürdüm. Neredeyse ağlayacaktım. Daha deneyimli olanlar çok sevecen davrandı ve parçaları biraraya getirmeme yardım ettii.