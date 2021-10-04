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Yaramazlara biraz batar!

Facebook hisseleri erişim sorunuyla yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook’a dünya genelinde yaşanan erişim sorununun etkisiyle Facebook’un hisseleri yüzde 5’in üzerinde düştü.

Fotoğraf: AA

Facebook, Whatsapp ve Instagram’a dünya genelinde yaşanan erişim sorunu, her üç sosyal medya platformunu çatısında barındıran Facebook’un ABD’deki New York borsasında işlem gören hisselerini de olumsuz etkiledi.


Söz konusu uygulamalara erişim sorunu devam ederken, Facebook’un hisseleri yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren ‘Down Detector’e göre, Türkiye saatiyle 18.40’ta Facebook, Whatsapp ve Instagram’a dünya genelinde erişim sorunları yaşandığı bildirilmişti.

Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter açıklamasında şunları söylemişti: “Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

‘Facebook muhbiri’ olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışan Frances Haugen’in açıklamaları da şirketin hisselerinde yaşanan düşüşte etkili oldu. Haugen, sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini söylemişti.

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