Anket: ‘AKP’ye oy verdim’ diyenlerde 10,5 puanlık düşüş, MHP barajı aşamadı

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin eylül ayı anketinin sonuçları açıklandı. Buna göre araştırmaya katılanlar arasında “Bir önceki seçimlerde AKP’ye oy verdim” diyenlerin oranı 10,5 puan düştü.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene daha var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Araştırmacılar ise iktidar partisine oy desteğinin azaldığını öne sürüyor, diğer yandan anketlerde AKP’nin ortağı MHP’nin de mevcut baraj yüzde 10’u geçemediği görülüyor. Öte yandan AKP, anket şirketlerine denetim getirmeyi düşünüyor. Seçim barajının da yüzde 7’ye indirilmesi gündemde.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin 10-22 Eylül tarihleri arasındaki İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Muğla, Konya, Samsun, Trabzon, Antalya, Mersin, Erzurum, Muş, Ağrı, Kars, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Van ve Siirt kentlerini kapsayan 22 ilde gerçekleşen çalışmasına iki bin kişi katıldı.

’24 Haziran 2018’de gerçekleşen genel seçimlerde hangi partiye oy verdiniz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 37,7’si AKP, yüzde 24,9’u CHP, yüzde 10,5’i ‘oy kullanmadım‘, yüzde 8,8’i İYİ Parti, yüzde 8,1’i MHP, yüzde 8’i HDP yanıtlarını vermiştir.

Bu sorunun ardından ‘Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

AKP: Yüzde 27,2

CHP: Yüzde 26

İYİ PARTİ: Yüzde 10,2’

HDP: Yüzde 9,4.

Kararsız: Yüzde 8,2

‘Oy kullanmayacağım’ diyen: Yüzde 7,7

MHP: Yüzde 6,6

DEVA: Yüzde 1,5

Gelecek: Yüzde 0,9’u

SAADET: Yüzde 0,7

Diğer: Yüzde 1,6

Buna göre ankete katılanlar arasında 2018’deki seçimlerde 37,7 alan AKP’nin 27,2’ye düşerek oy oranında yüzde 10,5’lik bir kayıp yaşadığı görüldü.

Kararsızlar dağıtıldığında

Oy kullanmayacağım ve kararsızım yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy dağılımı şöyle hesaplandı.

AKP: 32,3

CHP: 30,9

İYİ PARTİ: 12,1

HDP: 11,3

MHP: 7,8

Diğer: 1,9

DEVA: 1,8

Gelecek: 1.1

SAADET: 0.8

Bu seçimde ilk defa oy kullanması beklenen 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 28,8’i CHP’ye, yüzde 17,1’i İYİ Parti’ye, yüzde 13,5’i HDP’ye oy vereceğini söyledi.