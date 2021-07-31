Akşam Postası / 31 Temmuz 2021

Yangınlarda son durum: 98 yangından 88’i kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-31 Temmuz arasında çıkan 98 orman yangınının 88’inin kontrol altına alındığını belirtti.
Anayasayı hatırlatan Erdoğan: Yanan yerler başka amaçla kullanılamaz, ağaçlandırılır
Böcek: Bizi kurtarın, Antalya’yı kurtarın
Rusya 11 hava aracı gönderecek
Didim’deki yangınla ilgili üç kişi gözaltında
Manavgat’taki yangın: İki orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı
Bakandan eleştirilere yanıt: 39 helikoptere çıktık, hatta ‘Fazla mı alıyoruz’ dedik
THK kayyımı: Uçakları kaldırmamız için 4 milyon dolarlık yatırım lazım
Yangından etkilenen yerler ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ ilan edildi
Aşırı sıcaklar gelecek hafta da sürecek
Profesör, yoğun bakımdaki grupları sıraladı: Yüzde 80’den fazlası aşısızlar
Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım uzmanı ve bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının en az yüzde 80’inin aşısız olduğunu söyledi.
DSÖ: Salgın artışta, Delta 132 ülkede tespit edildi
Çin’den kripto paralara ‘tam saha baskı’
Çin merkez bankası, kripto para piyasası üzerinde düzenleyici baskıyı sürdüreceğini duyurdu.
Bitcoin 42 bin doların üstünü gördü
Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli’yi yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.
Türk voleybol takımı çeyrek finale yükseldi
Kadınlar 100 metrede olimpiyat rekoru geldi
Bolu belediye başkanı el artırdı: Göçmenler için referandum sandığı kuralım
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılar konusunda bir devlet politikası geliştirilmesi gerektiğini belirterek “Gerekirse ‘Göçmenler kalsın mı gitsin mi’ diye halka soralım. Referandum sandığı koyalım ve halk karar versin” dedi.
10 kişiden dördü nükleer santrali destekliyor ama yakınında istemiyor
MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre Türkiye’de nükleer santral yapılmasına yüzde 40’a yakın oranda destek var. Ancak büyük bir çoğunluk yaşadığı yerin yakınana yapılması durumunda kendisini güvende hissetmeyeceğini belirtiyor.
Ali Koç’tan öneri: Kapasiteyi yüzde 100’e çıkaralım, sadece aşılıları maça alalım
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda statların tam kapasite ile sadece aşılı seyircilere açılmasını önerdi.
Gerçek aşkı bulduğunu sanmıştı: Sekiz aylık ‘online flörtü’, ev arkadaşı çıktı
Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan ABD’li bir adam, sekiz aylık ‘online sevgilisinin’ aslında ev arkadaşı olduğunu fark etti. Aşkı bulduğunu sanan adam aslında ev arkadaşı tarafından kandırılıyormuş.
Gerçek ‘Sünger Bob’ ve ‘Patrick’ görüntülendi
Okyanus bilimciler, ünlü çizgi film karakterleri ‘Sünger Bob’ ile arkadaşı ‘Patrick’e benzeyen sarı bir deniz süngeri ve pembe bir deniz yıldızını buldu.