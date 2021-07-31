Akşam Postası / 31 Temmuz 2021

Yangınlarda son durum: 98 yangından 88’i kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-31 Temmuz arasında çıkan 98 orman yangınının 88’inin kontrol altına alındığını belirtti.

Profesör, yoğun bakımdaki grupları sıraladı: Yüzde 80’den fazlası aşısızlar

Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım uzmanı ve bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının en az yüzde 80’inin aşısız olduğunu söyledi.

Çin’den kripto paralara ‘tam saha baskı’

Çin merkez bankası, kripto para piyasası üzerinde düzenleyici baskıyı sürdüreceğini duyurdu.

Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu

Fotoğraf: AA

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli’yi yenerek olimpiyat şampiyonu oldu.

Bolu belediye başkanı el artırdı: Göçmenler için referandum sandığı kuralım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılar konusunda bir devlet politikası geliştirilmesi gerektiğini belirterek “Gerekirse ‘Göçmenler kalsın mı gitsin mi’ diye halka soralım. Referandum sandığı koyalım ve halk karar versin” dedi.

10 kişiden dördü nükleer santrali destekliyor ama yakınında istemiyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre Türkiye’de nükleer santral yapılmasına yüzde 40’a yakın oranda destek var. Ancak büyük bir çoğunluk yaşadığı yerin yakınana yapılması durumunda kendisini güvende hissetmeyeceğini belirtiyor.

Ali Koç’tan öneri: Kapasiteyi yüzde 100’e çıkaralım, sadece aşılıları maça alalım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda statların tam kapasite ile sadece aşılı seyircilere açılmasını önerdi.

Gerçek aşkı bulduğunu sanmıştı: Sekiz aylık ‘online flörtü’, ev arkadaşı çıktı

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan ABD’li bir adam, sekiz aylık ‘online sevgilisinin’ aslında ev arkadaşı olduğunu fark etti. Aşkı bulduğunu sanan adam aslında ev arkadaşı tarafından kandırılıyormuş.

Gerçek ‘Sünger Bob’ ve ‘Patrick’ görüntülendi

Okyanus bilimciler, ünlü çizgi film karakterleri ‘Sünger Bob’ ile arkadaşı ‘Patrick’e benzeyen sarı bir deniz süngeri ve pembe bir deniz yıldızını buldu.