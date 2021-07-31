Bitcoin 42 bin doların üstünü gördü

Kripto paralardaki yükseliş dalgası devam ediyor. Bitcoin, mayıs ayından bu yana ilk defa 42 bin doların üzerini gördü.

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Son olarak 21 Temmuz’da 29 bin dolarlı seviyelere kadar inen Bitcoin’de başlayan yükseliş dalgası devam ediyor. e-Ticaret devi Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edeceği haberleri sonrası hızlı bir şekilde 40 bin doları aşan BTC, bu haberin yalanlanmasının ardından 38 bin dolarlı bölgeye kadar sert bir geri dönüş yapmıştı. Ancak alıcı bloğunun baskın gelmesi sonrası Bitcoin yükselişini sürdürdü.

Kripto paralar bu kez New York merkezli varlık yönetimi firması GoldenTree’nin Bitcoin’i bilançosuna eklediği haberinin ardından yukarı yönlü bir hareket yaptı. Son olarak 21 Mayıs’ta 42 bin dolarlı bölgeyi test eden Bitcoin gece saatlerinde bu seviyelere yeniden ulaşmayı başardı.

Öğle saatleri itibariyle ise BTC 41 bin 700 dolar bölgesinde hareket ediyor.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 2 bin 465 dolar seviyesinde.

BNB 323 dolara kadar ulaşırken, Doge 0,20 dolar bölgesindeki seyrini sürdürüyor.

NEO ise dün yüzde 40’tan fazla artarak 47 doların üstünü gördü.

Bitcoin 14 Nisan’da 64 bin 800 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Mayıs ayında başlayan büyük düşüşle 30 bin dolara kadar çekilen BTC, bir süredir 30-40 bin dolar aralığındaki dar bölgede hareket ediyordu.