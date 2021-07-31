Ali Koç’tan öneri: Kapasiteyi yüzde 100’e çıkaralım, sadece aşılıları maça alalım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezonda statların tam kapasite ile sadece aşılı seyircilere açılmasını önerdi.

Fotoğraf: AA

Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda, “Önerim, stadyum kapasitelerini yüzde 50’den yüzde 100’e çıkaralım ama sadece aşı olanları alalım” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni sezonda statlara yüzde 50 kapasitede seyirci alınacağını, localarda ise tam kapasitede maç seyredilebileceğini açıklamıştı.



Corona virüsü aşısını yaptırmış kişiler yeni sezonda, HES kodlarıyla stadyumlarda yerlerini alabilirken, aşı olmamış ya da Covid-19’a yakalanmamış taraftarlar ise maçtan 48 saat önce PCR testi vermek zorunda.

Covid-19’a yakalanmış ancak aşı tarihi henüz gelmemiş taraftarlar ise yine HES kodu ile stadyumdaki yerlerini alabilecek.