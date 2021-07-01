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Yaramazlara biraz batar!

Stadyuma kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınacak

TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

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‘Kademeli normalleşme’de yeni dönem

Covid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05:00 itibariyle başlamasıyla sona erdi.

Çiftlik Bank kurucusu Aydın teslim oldu

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde teslim oldu.