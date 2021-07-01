Stadyuma kapasitesinin yarısı kadar seyirci alınacak

TFF, 2021-2022 sezonunda müsabakalarda stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tüm kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.
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Yaramazlara biraz batar!
Covid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen bazı tedbirlerin uygulanması, kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının saat 05:00 itibariyle başlamasıyla sona erdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil 20 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM başkanlığına sunuldu.
Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde teslim oldu.
BDDK, bazı ürünlerde kredi kartlarına uygulanan taksit sayısını düşürdü.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz, 2100 yılında Antalya’nın ikliminin ‘aynen Mısır’ın başkenti Kahire gibi’ olacağını söyledi.