Çin’den kripto paralara ‘tam saha baskı’

Çin merkez bankası, kripto para piyasası üzerinde düzenleyici baskıyı sürdüreceğini duyurdu.

Çin, kripto paralar hakkında dolandırıcılık, kara para aklama ve aşırı enerji kullanımı riskleri konusundaki endişelerin artmasının ardından son aylarda kripto para birimlerini kontrol altına alma çabalarını hızlandırmıştı. Bu çerçevede ülkede kripto para üretimi operasyonlarını yasaklandı, büyük bankalardan kripto para şirketleriyle iş yapmamaları istendi.

Dünyadaki tüm Bitcoin üretim işinin yüzde 65’inin yapıldığı Çin, en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’a erişim yasağı getirmişti.

Açıklamaya göre, merkez bankası büyük mali riskleri önlemek ve kilit bölgelerdeki yüksek riskli finansal kuruluşlarının sayısını düşürmek için harekete geçecek. Ayrıca, mart ayında Çin İnşaat Bankası Genel Yardımcısı Liu Guiping tarafından önerilen ‘mali istikrar yasası’ oluşturma çalışmaları da hızlandıracak.