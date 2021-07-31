10 kişiden dördü nükleer santrali destekliyor ama yakınında istemiyor

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre Türkiye’de nükleer santral yapılmasına yüzde 40’a yakın oranda destek var. Ancak büyük bir çoğunluk yaşadığı yerin yakınana yapılması durumunda kendisini güvende hissetmeyeceğini belirtiyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

MetroPOLL araştırmanın kurucusu Özer Sencar’ın Twitter hesabında ‘Türkiye’nin nabzı haziran’ anketinden nükleer santral yapımına yaklaşımı gösteren veriler paylaşıldı.

Buna göre ankete katılanların yüzde 50’si Türkiye’de nükleer santral yapılmasını doğru bulmuyor. Destekleyenlerin oranı ise yüzde 38’de kalıyor. Fikri olmayanlar ise yüzde 12 oranında.

Nükleer santrale desteğin 24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde oy verilen partiye göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırayı AKP seçmeninin aldığı görülüyor. Yüzde 54,5’le AKP seçmenini yüzde 52,6 oranıyla SP, yüzde 48,4 ile MHP ve yüzde 26,4’le CHP izliyor.

Anketteki “Yaşadığınız yerin yakınına nükleer santral yapıldığında kendinizi ne kadar güvende hissedersiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 71,2’si “Güvende hissetmem” yanıtı verildi. Yüzde 20,2lik bir kesim ise güvende hissedeceğini belirtti.

Seçmenlere göre dağılımına bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 89,3 oranla ‘güvende hissetmeyenlerin’ başını çektiği görülüyor. Onu yüzde 84,1 ile İYİ Parti seçmeni izlerken, ‘güvende hissetmeyecekler’de en düşük oranın AKP seçmeninde olması dikkat çekti.

Nükleer santralda fazla karşıtlık yok toplumda, toplumumuz felaket olmadan tehlikeyi önemsemiyor. pic.twitter.com/muHz0RsBmg — Ozer Sencar (@ozersencar1) July 31, 2021