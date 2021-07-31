Böcek: Bizi kurtarın, Antalya’yı kurtarın

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bizim yangımızı söndürün, biz yanıyoruz. Burada eksik helikopter mi var, uçak mı var ne varsa. Sarp yerlere ulaşamıyoruz. Yanmak istemiyoruz daha fazla, beş canımızdan olduk. Ormanda binlerce canlar yanıyor şu anda. Bizi kurtarın, Antalya’yı, Manavgat’ı kurtarın” dedi.

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Türkiye yükselen hava sıcaklıklarının ortasında orman yangınlarıyla boğuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-31 Temmuz arasında çıkan 98 orman yangınının 88’inin kontrol altına alındığını belirtti. Son olarak Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan iki orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı iki işçi tedavi altına alındı.

ANKA’ya konuşan Böcek, belediyelerinin bütün imkanlarını yangını söndürmeye sevk ettiklerini ve diğer belediyelerden de yardımların geldiğini belirterek, şunları söyledi: “Sarp yerlere ulaşamıyoruz. Ne orman işçisi kardeşim, ne ormanın arazözleri, ne bizim büyükşehrimizin; yetişemiyoruz, ulaşamıyoruz. Yangınları biz ağıllar, ahırlar bilirdik. Ama biz şu anda 2 bin 300 yapı, ev yandı. Ben 27 yıllık yöneticiyim, başkanlık yapıyorum ama böylesi bir yangın görmedim. İçimiz, geleceğimiz yanıyor. Bir sarp yerleri söndüremiyoruz. Alanya’ya Gazipaşa’ya geçiyor. Akseki, Gündoğmuş’a geçiyor. Yanıyoruz artık, bir an önce yangını söndürürüz diye umut ediyorum.”

“En büyük ihtiyacımız yangını söndürmek, onun dışında her şeyi çözüyoruz” diyen Böcek, şöyle devam etti: “Gıda yardımı, belediye başkanlarımız. Hepsi çok şey gönderiyorlar. Samanı, yemi. Her şeylerini gönderiyorlar. Seferber bütün herkes. Ama bizim isteğimiz, sarp yerlerde, ulaşılamayan. Torosların orada baktığımızda helikopter mi, uçak mı? Ne yapılması gerekiyorsa onları bekliyoruz biz.”