Kılıçdaroğlu: En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliğidir

Konya’da yedi kişinin katledildiği olayla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kendini derin devlet olarak görme gafletine düşen çetelere sesleniyorum: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

Dün Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak’ta bir evde aynı evden yedi kişi öldürülmüştü. HDP olayın ‘ırkçı saldırı’ olduğunu belirtmişti. Aynı aileye 12 Mayıs’ta saldırı düzenlenmiş, valilik ‘husumetten kaynaklı’ olduğunu iddia etmişti.

Twitter paylaşımında ‘konu çok hassas olduğu için, detaylar netleşmeden konuşmak istemediğini’ kaydeden CHP lideri, şunları söyledi: “Abdüllatif Şener Bey’in başkanlığındaki heyetimiz bölgede. Tespitler paylaşılacaktır. Yine de ileride olabilecek yeni provokasyonlarla ilgili düşüncelerimi paylaşayım. Ülkemizin çok yükü var biliyorum; kardeş olanların beli bükülür, gönlü bükülmez. Kendini derin devlet olarak görme gafletine düşen çetelere sesleniyorum: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz!”

‘Türkiye’nin geleceği için mücadele edecek milyonlarca Kuvay-i Milliyeci, vatansever olduğunu’ ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bu ülkeyi sokakta bulmadık biz. Bu iktidar da yolcudur! Ancak devletimiz bakidir ve devletimizi tüm kurumlarıyla birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Kardeşçe yaşadık ve yaşayacağız.”

En kıymetli varlığımız Türk-Kürt kardeşliğidir. Ülkemizin çok yükü var biliyorum; kardeş olanların beli bükülür, gönlü bükülmez. Kendini derin devlet olarak görme gafletine düşen çetelere sesleniyorum: Halkımızın kardeşliğini bozma çabanıza kesinlikle izin vermeyeceğiz! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 31, 2021

Konya’ya giden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, “İlk bulgulara göre bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitler var” dedi.