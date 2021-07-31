Gerçek ‘Sünger Bob’ ve ‘Patrick’ görüntülendi

Okyanus bilimciler, ünlü çizgi film karakterleri ‘Sünger Bob’ ile arkadaşı ‘Patrick’e benzeyen sarı bir deniz süngeri ve pembe bir deniz yıldızını buldu.

16 yıla yakın bir süre yayında olan çizgi dizi, Sünger Bob ve arkadaşlarının Bikini Kasabası adlı kurgusal su altı şehrindeki maceralarını anlatıyor.



Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin iki ana karakterine benzeyen deniz canlıları ABD’de Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne ait ‘Okeanos Explorer’ gemisinden gönderilen uzaktan kumandalı bir araç sayesinde, New York kentinin yaklaşık 200 mil doğusundaki bir su altı dağında keşfedildi.

Keşifte çalışan bilim insanı Christopher Mah, deniz canlılarının fotoğrafını Twitter’da “Gerçek Sünger Bob ve Patrick!” notuyla paylaşınca, görsel sosyal medyada gündem oldu.

*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP — Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021

Mah, karşılaştırmanın eğlenceli olduğunu söylese de, Sünger Bob ve Patrick’in gerçek hayattaki tasvirlerinin çizgi film versiyonlarından çok farklı olduğuna dikkat çekti.

Son olarak Mah, deniz yıldızlarının etobur olduklarını vurguladı. Bu da, çizgi filmin aksine, deniz süngerine yaklaşan ‘Patrick’in aklında arkadaşlıktan çok ‘yemeğin’ olduğunu söyleyebiliriz.