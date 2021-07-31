Aşırı sıcaklar gelecek hafta da sürecek

Meteoroloji, aşırı sıcakların gelecek hafta da yurt genelinde etkisini sürdüreceğini açıkladı.

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Marmara Bölgesi’nde bugün hava sıcaklığının 40, Akdeniz’de 41, Ege’de ise 43 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji’nin gelecek haftaya ilişkin yaptığı tahminlere göre ise hava sıcaklığı, Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Harita: MGM

Marmara’da hafta boyu sıcaklığın 36-40 derece, Ege’de 39-43 derece, Akdeniz’de ise 41-43 derece arasında olması bekleniyor.

Türkiye’nin doğu kesimlerinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz, Ordu, Samsun’un doğusu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan’ın kuzeyinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmini yapılıyor.