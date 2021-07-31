Manavgat ve Marmaris’te çaresizlik: ‘İnsanlar kendi imkanıyla mücadele ediyor’

AYŞEGÜL KASAP

28 Temmuz’da başlayan orman yangınları yurdun birçok yerinde devam ediyor. Diken’in afet bölgelerinden görüştüğü isimler devletin yangınlara hazırlıksız yakalandığını belirtirken, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yayıldıkça yayılan yangınlarla beraber yerel yetkililer nereye müdahale edeceğini şaşırmış durumda. İlçede birçok köye arazöz gidemezken, gönderilen araçlar ise yangının şehir merkezine sıçramasıyla geri çağrılmış.

Diken’e konuşan Manavgat muhtarları, köylünün kendi imkanlarıyla yangınlarla mücadele ettiğini söyledi. CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar da 42 köyde yangın çıktığını ve hala yangının devam ettiği yerler olduğunu belirtti. Yaşananlar için “Korkunç” diyen Coşar da halkın kendi kaderiyle baş başa bırakıldığını ifade etti.

Yangının kontrol altına alınamadığı bir diğer bölge ise Marmaris. Rüzgarın yön değiştirmesi ile beraber yangına müdahale zorlaşıyor. Bunun yanı sıra bölgedeki araçlar da yetersiz. Havadan yapılan müdahalelerde kullanılan helikopterlerde gece görüşü olmadığı için güneşin batmasıyla beraber çalışmalar duruyor. Gönüllüler el feneriyle yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı ise 28-31 Temmuz arasında çıkan 98 orman yangınının 88’inin kontrol altına alındığını duyurdu. 10 yangın ise kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

’42 köyde yangın çıktı, müdahalede geç kalındı’

CHP’li Coşar sorularımıza yanıt verdiği sırada yanan köylerden Karancan’daydı. Bütün köylere ulaşmaya çalıştıklarını belirten Çoşar, bölgedeki son durumu şöyle özetledi: “İnsanlar kendi imkanlarıyla mücadele ediyor. Çoğu yerlere geç gidildi. Müdahalede geç kalındı. Evler yandı, ağaçlar yandı. Müdahale edilmeden çoğu yer yandı. Yaşananlar korkunç. 42 köyde yangın çıktı. Gebece ve Sırtköy’de hala devam ediyor.”

‘Bir arazör bile gelmedi’

Manavgat’ta yanan köylerden biri olan Yukarıışıklar’ın muhtarı Abdullah Avcı yangın sırasında kendilerine hiçbir yardımın gelmediğini söyledi: “Bir arazöz bile gelmedi. Yangına köylü elinden geldiğince kendisi müdahale etti. Daha sonra evlerini boşaltıp canını kurtardı.”

‘Araçlar geri çekildi’

Avcı birçok köyün aynı durumda olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Köylerin yandığı sırada Manavgat Devlet Hastanesi’ne yakın bir bölgede de yangın başladı. O nedenle köylere müdahale için gönderilen araçlar şehir merkezi zarar görmesin diye tekrar geri gitti. Köylü de yangınla kendisi mücadele etti. “

Marmaris’te son durum

Yangınların kontrol altına alınamadığı Marmaris’te de yangını söndürebilmek ve mağdurlara yardım edebilmek için gönüllüler seferber olmuş durumda.

Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan bölgedeki son durumu şöyle özetledi: “Yangınlar bir yerde bitiyor başka yerde başlıyor. 10 gün daha devam edecek gibi görünüyor. Köylüler, avcılar, arıcılar… Herkes sahada yangına müdahale ediyor, nöbetler tutuyor. “

Marmaris’te şu anda havadan dört helikopter ve bir uçakla müdahale ediliyor. Ancak onların da gece görüş kabiliyetleri yok: “Gece görüşü olmadığı için güneşin batmasıyla çalışmalar duruyor. Gönüllü insanlar fenerlerle yangın bölgelerine gidiyor.”

Yardım seferberliği

Tavityan Marmaris’te hem gönüllüler hem de mağdurlar için yardım seferberliği başlatıldığını söyledi: “Gönüllülere yanmaz ayakkabı, pamuklu çorap, yanmaz eldiven gibi sahada lazım olacak malzemelerin teminini sağlayama çalışıyoruz. İlk bağışlarımız aldık. 40 cami var ancak buzdolabı yok. Soğuk içecekler için 40 adet buzdolabına ihtiyacımız var. Biz maddi değil ayni yardım istiyoruz, su şirketlerinin burada servis vermesini istiyoruz mesela.”

Marmaris’te acil olarak ihtiyaç olan bir diğer kalem ise jeneratörler. Şu anda elektrik olmayan köy ve beldelerde enerji sağlamak için yardım bekliyor.