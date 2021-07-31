Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yangından etkilenen yerler ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ ilan edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye’de orman yangınlarından etkilenen alanların ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı.

Erdoğan paylaşımında ”Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-31 Temmuz arasında çıkan 98 orman yangınının 88’inin kontrol altına alındığını belirtmişti.

10 yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürerken, ekipmanlardaki yetersizlik tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye’nin kaç yangın söndürme uçağı olduğu ve bunların akıbetine ilişkin birbiriyle tutarsız açıklamalar ve çelişkili bilgiler mevcut.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili eleştirisini şöyle dile getirmişti: ”Bunların her şeyi, hiç ettikleri 128 milyar dolar hikayesine benzemeye başladı. Var gibi ama yok gibi de… Yok dedikleri uçağı teknoloji festivallerinde uçurdular, yangınlarda uçuramadılar.”

Yangınlarda son durum: 98 yangından 88’i kontrol altında

Türkiye yanıyor

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Marmaris’te ne bir yetkili ne de bilgi veren var: ‘Geç kalsaydık diri diri yanacaktık’

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Bölgedeki halk ise adeta kaderiyle baş başa bırakıldı. Diken’e konuşan Marmaris KOD 48 Çevre Koruma Derneği Başkanı Ufuk Ersan Tavityan, “Kimse ne yapacağını bilmiyor, halka hiçbir şekilde bilgi verilmiyor. Dün kokuyu ve bahçemize düşen kozalakları takip ederek köyden çıkma kararı aldık. Biraz daha geç kalsaydık çıkamayıp diri diri yanacaktık” dedi.

Profesör uyardı: Yangınlar bir mesaj, önlem alınmalı

Türkiye’yi adeta ateş çemberine alan yangınlar aslında bir uyarı niteliğinde. Diken’e konuşan yangın ekoloğu ve Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Prof.Dr . Çağatay Tavşanoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekerek, bu yangınların daha da şiddetlisiyle karşı karşıya kalabileceğimizi belirtti ve “Gelecekte dikkatli olmamız için bize bir mesaj. İklim krizinizin ana sonuçlarından biri aşırı hava olaylarının artması. Bu da iç Anadolu da kendini kuraklık olarak gösteriyor. Akdeniz de daha şiddetli yangınlar olarak gösteriyor.” Tavşanoğlu ayrıca yangınların şehre ve köylere inmesi konusunda devletin hazırlıksız olduğunu da söyledi.