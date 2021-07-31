Yangından etkilenen yerler ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ ilan edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye’de orman yangınlarından etkilenen alanların ‘genel hayata etkili afet bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı.
Erdoğan paylaşımında ”Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-31 Temmuz arasında çıkan 98 orman yangınının 88’inin kontrol altına alındığını belirtmişti.
10 yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürerken, ekipmanlardaki yetersizlik tartışılmaya devam ediyor.
Türkiye’nin kaç yangın söndürme uçağı olduğu ve bunların akıbetine ilişkin birbiriyle tutarsız açıklamalar ve çelişkili bilgiler mevcut.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili eleştirisini şöyle dile getirmişti: ”Bunların her şeyi, hiç ettikleri 128 milyar dolar hikayesine benzemeye başladı. Var gibi ama yok gibi de… Yok dedikleri uçağı teknoloji festivallerinde uçurdular, yangınlarda uçuramadılar.”