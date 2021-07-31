Didim’deki yangınla ilgili üç kişi gözaltında

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangınla ilgili olarak üç zanlı gözaltına alındı.
Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisinde 29 Temmuz’da makilik alanda başlayan yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangını çıkardığı ileri sürülen üç zanlı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Tekağaç mevkisinde çıkan yangın rüzgar etkisiyle büyümüş, yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmıştı.