Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bolu belediye başkanı el artırdı: Göçmenler için referandum sandığı kuralım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacılar konusunda bir devlet politikası geliştirilmesi gerektiğini belirterek “Gerekirse ‘Göçmenler kalsın mı gitsin mi’ diye halka soralım. Referandum sandığı koyalım ve halk karar versin” dedi.

Fotoğraf: AA

Özcan geçen hafta, kentte yaşayan yabancılardan su kullanımı ücreti ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınacağını söylemişti. Özcan’ın ifadelerine kendi partisinden de tepki gelmişti.


CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan’ın yabancılarla ilgili görüşlerinin partiyi bağlamayacağını belirtmişti.

Cumhuriyet’ten İlayda Kaya’ya konuşan Özcan, tepki çeken açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini ancak parti genel merkezinden destek geldiğini söyledi.

Belediye başkanı seçildikten sonra üyesi olduğu CHP rozetini çıkardığını söyleyen Özcan, partisinden kendisine yönelik eleştiriler için de “Benin sözlerim partiyi bağlamaz” dedi.

Sığınmacılar için referandum yapılmasını isteyen Özcan, şunları söyledi: “Meclisin bir devlet politikası oluşturması lazım. Yarın Türkiye göçmenden geçilmez bir hale gelecek. Bu eğitimsiz göçmen nüfus Türkiye’de mafyavari işlere girebilir Türkiye’de iç karışıklığa sebep olabilir. Ben sadece bunu anlatmak istedim. Kültürel entegrasyon sağlanamadı. 10 yıldır bunu görüyoruz ve göçmen kabul etmeye devam ediyoruz. Bu Amerikan emperyalizminin bir planı. Gerekirse ‘Göçmenler kalsın mı gitsin mi’ diye halka soralım. Referandum sandığı koyalım ve halk karar versin. Ben cevabı biliyorum ama farklı cevap bekleyenlerin yürekleri yetiyorsa, sandığı koysun.”

Özcan, yabancılara yardımı kestiği için daha önce hakkında başlatılan soruşturmanın da takipsizlikle sonuçlandığını açıkladı.

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