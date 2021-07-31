Anayasayı hatırlatan Erdoğan: Yanan yerler başka amaçla kullanılamaz, ağaçlandırılır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Anayasa’mızın 169’uncu maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır” dedi.

Fotoğraf: AA

Türkiye yükselen hava sıcaklıklarının ortasında orman yangınlarıyla boğuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28-31 Temmuz arasında çıkan 98 orman yangınının 88’inin kontrol altına alındığını belirtti. Son olarak Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan iki orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı iki işçi tedavi altına alındı.

Erdoğan, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen cumhurbaşkanının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderildi.

*Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.

*(Yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde) Faizsiz esnaf kredisi verilecek, KOSGEB acil desteği verilecek, bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak.

*Bir yıl içinde afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacak.

*Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek.

*İlk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken bazı mahalleler boşaltıldı. Hasar gören konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecek.

*Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12’si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir

*Su kesintisi olan mahalle sayısı 25’ten 15’e düşürüldü.

*Türkiye’nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak, yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimiz.

*Yeni teknolojiye sahip amfibi uçaklar, gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.

*Bu vatanı ateşe verecek kadar ülkemize milletimize ihanet içine girenler varsa onların yakasına yapışıp en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlamak boynumuzun borcudur.