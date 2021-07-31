Rusya 11 hava aracı gönderecek

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye orman yangınıyla mücadele için 11 araçtan oluşan havacılık grubunun gönderileceğini bildirdi.

Fotoğraf: @mfa_russia

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk yönetiminin talebi üzerine, yerleşim birimleri ve turistik bölgelerin yakınlarında çıkan orman yangının söndürülmesi için 11 hava aracının Türkiye’ye gönderileceği kaydedildi. Açıklamada, söz konusu grubun Rusya Savunma Bakanlığı ile Acil Durumlar Bakanlığı’na ait olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugünkü telefon görüşmesinde, Türkiye’deki orman yangınlarını ele almıştı. Görüşmede, Rusya’nın beş adet 40 ton su kapasiteli İl-76 tipi yangın söndürme uçağı ve üç adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis edeceği belirtilmişti.

‘Rus uçakları söndüremez’

Türkiye genelinde 28-31 Temmuz tarihleri arasında 98 yangın meydana gelirken, söndürme çalışmalarında en etkili araçlar olarak kabul edilen söndürme uçağı sayısının yetersizliği tartışma konusu oldu. THK’nın hangarında bekleyen ve ihaleye sokulmayarak kullanım dışı bırakıldığı belirtilen yangın söndürme uçakları da tekrardan gündeme geldi.

THK’nin eski başkanı emekli korgeneral Erdoğan Karakuş, kurumun uçaklarının atıl olarak bekletildiğini, şu an Rusya’dan alınan büyük uçakların kullanıldığını ancak bunların da dağlık arazilerde çıkan yangınlara uygun olmadığını, THK envanterindeki gibi küçük uçak kullanılması gerektiğini söylemişti.