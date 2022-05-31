Akşam Postası / 31 Mayıs 2022

Cezası onanmıştı: Canan Kaftancıoğlu infaz işlemleri için Silivri’ye götürüldü

Yargıtay’ın cezasını onadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün İstanbul adliyesine giderek infaz için başvurdu. Kaftancıoğlu infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan Sarıgün’e ödül gibi ceza

Ankara’nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar çıktı.

Musk, Twitter’a neler edebilir: Ünlü ABD dergisi, Diken’in haberi üzerinden anlattı

Twitter’ı satın alan Elon Musk’ın ifade özgürlüğünde ülkelerin yasalarından yana tavır almayı düşündüğünü söylemesi epey yankı yarattı.

Teknolojinin kültür, ekonomi ve siyasete etkilerine odaklanan aylık Amerikan dergisi Wired, Musk’ın yaklaşımının nelere mal olabileceğini, Diken’in bir haberinin sansürlenmesi üzerinden anlattı.

İstanbul Esenyurt’ta bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

MetroPOLL anketi: İttifaklar ‘kafa kafaya’

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre her iki ittifak da yüzde 40 seviyelerinde oya sahip.

Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Feriştahınız gelse bize diz çöktüremez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini hapisle tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert çıktı: “Sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez.”

Dostları, Gezi tutuklusu Mine Özerden’i ve cezaevindeki koşulları anlattı

Gezi Parkı davasında tutuklama kararlarının çıkmasının üzerinden 36 gün geçti. Mimar Mücella Yapıcı, şehir plancı Tayfun Kahraman, avukat Can Atalay, sinemacı Çiğdem Mater, akademisyen Hakan Altınay’la sinemacı Mine Özerden Gezi Parkı eylemleri gerekçe gösterilerek 18 yıl hapse mahkûm edildi. Kahraman, Atalay ve Altınay Silivri Cezaevi’nde tutulurken, Yapıcı, Mater ve Özerden de Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuluyor.

CHP, ‘kaçış planı’na dair dört soruyu yanıtladı: 20 yılda 400 milyar dolar çıkarıldı

CHP’nin ABD temsilciliği, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta anlattığı ‘AKP’nin kaçış planı’na ilişkin kamuoyunda oluşan bazı soruları cevapladı.

Erdoğan, içki içeni açlıkla mı sınıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Dünya Tütünsüz Gençlik Buluşması’nda, sigarada sürekli vergiyi artırdıklarını söyleyerek “Aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor” dedi.

Buldan’dan iktidara: Rojava’dan size Ukrayna hikayesi çıkmaz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefeti ‘savaş politikalarına’ karşı durmaya çağırarak “Tüm yıkımlardan en az iktidar kadar muhalefet de sorumlu olur” dedi. Buldan iktidara “Rojava’dan size Ukrayna hikayesi çıkmaz” diye seslendi.

Bankacılar, Merkez Bankası rezervindeki artışın nedenini araştırıyor

Türk Lirası son üç haftada neredeyse yüzde 10 değer kaybederek aralıktaki kur krizden bu yana ilk defa 16,5 seviyesine yaklaştıktan sonra duruldu. Döviz, arka kapıdan döviz satışlarıyla durdurulmaya çalışıldığı için Merkez Bankası rezervleri erimeye devam ediyordu.

Bitaksi’de ‘taksimetre aç da gel’ dönemi: ‘Sıradaki adım durak önünde düello’

Türkiye’de en yaygın kullanılan taksi çağırma uygulamalarından Bitaksi, müşterilere öncelik sağlayan ‘Taksimetre Aç-Gel’ seçeneği getirdi. Bu seçenekle ‘taksi bulmanın daha da kolaylaşacağı’ söylendi.

Bebek’teki uygunsuz görüntülere soruşturma: ‘Hayasızca hareket’ten gözaltı

İstanbul Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada tepkilere neden olan cinsel ilişki görüntüsüyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Suudi prensin ‘piyasada merakla beklenen’ ziyareti ertelendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye’yi bu ay içinde ziyaret etmeyi planladığını ancak ziyaretin ‘önümüzdeki süreçte’ düzenleneceğini söyledi.