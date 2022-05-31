Erzurum’daki Kuran kursunda çocuklara cinsel istismara 119 yıl altı ay hapis cezası

Erzurum’da yedi çocuğun tecavüz ve cinsel istismara uğramasına ilişkin davada Diyanet’e bağlı Hacı Bahattin Evgi Kuran kursu belletmeni H.A.’ya 119 yıl altı ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Erzurum 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına, 21 yaşındaki sanık H.A. tutuklu bulunduğu Yozgat’taki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları ve mağdurların ailelerinin de hazır bulunduğu duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunması alınan sanık H.A. suçunu itiraf etti.

Sanık ve avukatların beyanlarının alınması sonrası duruşmaya ara verildi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa, yedi çocuğa yönelik ‘cinsel istismar’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 119 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın ‘müstehcenlik’ ve ‘hakaret’ suçlarından ise beraatına hükmetti.

Kararın açıklanmasını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı (UCİM) Saadet Özkan’ın yanı sıra çeşitli barolardan gelen avukatlar da izledi.

Olay sonrası, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevlendirdiği müfettişin raporu sonrası, daha önce açığa alınan yedi kişi görevlerine iade edilmişti. Erzurum Valisi Okay Memiş, ise yeniden soruşturma istemiş, daha önce görevlerine iade edilen Kuran kursu çalışanları ile Palandöken Müftüsü Abdülhalim Acar açığa alınmıştı.

Açığa alınan Palandöken Müftüsü Abdülhalim Acar’ın Ankara’ta müftü yardımcısı olarak atandığı ortaya çıkmıştı.