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Yaramazlara biraz batar!

Aladağ’daki yurt yangını: Sekiz sanığa dört ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları


Adana’nın Aladağ ilçesinde, Süleymancılara ait kaçak yurtta 2016’da çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 18 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması bugün görüldü. Duruşmada kararını açıklayan heyet, sekiz sanık hakkında, dört yıl iki ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Aladağ’da 29 Kasım 2016 tarihinde, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar tarikatına bağlı kaçak yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında 18 yaşındaki eğitmen Fatma Canatan ve 10’lu yaşlarında 11 öğrenci yaşamını yitirmişti.


Aladağ başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 14 kişi hakkında dava açılmış, yedi kişi tutuklanmıştı. Sonraki duruşmalarda tutuklulardan beşi serbest bırakılmıştı.

Duruşmayı, yangında yaşamını yitiren çocukların ailelerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ile Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu, CHP Adana İl Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan temsilciler de izledi.

Duruşmada kararını açıklayan heyet, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanıklar hakkında verdiği hükmü kaldırılarak sanık İsmail Uğur’un ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma’ suçundan 15 yıl, Cuma Ali Genç’in ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma’ suçundan 13 yıl dokuz ay, sanıklar Mahmut Deniz, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Keleş, Ramazan Dede’nin aynı suçtan 11 yıl üç ay, sanık Zeki Yılmaz’ın da yine aynı suçtan 4 yıl iki ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi, yurdu işleten derneğin başkanı İsmail Uğur’u 12 yıl iki ay 20 gün, yurt müdürü Cuma Ali Genç’i 11 yıl bir ay 10 gün, dernek görevlilerinden Mahmut Deniz’i 10 yıl, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Dede ve Ramazan Keleş’i sekiz yıl 10 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptırmıştı.

İlk derece mahkemesinin kararında ilçe milli eğitim müdürü ve müfettişler hakkında ‘ihmalle görevi kötüye kullanma’ suçundan verilen yedi ay 15’er günlük cezalar, açıklanması geri bırakıldığı için istinafa tabi olmamıştı.

İlk derece mahkemesinin itfaiyeci sanıklar hakkında da verdiği beraat kararları da istinafa taşınmamıştı.

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