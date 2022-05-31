Kılıçdaroğlu’ndan videolu Gezi anması: Özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Direnişi’ni dokuzuncu yılında andı: “Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış milletimizin hareketidir…”

Görsel: Twitter

Direniş, AKP hükümetinin İstanbul’daki Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nı yeniden inşa etmek için başlattığı inşaat çalışmalarını protesto etmek amacıyla 28 Mayıs 2013’te başlamış ve daha sonra Türkiye’nin birçok noktasına yayılmıştı.

Eylemler çok geçmeden hiç kimsenin beklemediği toplumsal ve siyasi bir boyut kazanmış, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından direnişin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşarak “#Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz! #Gezi9Yaşında” diye yazdı.