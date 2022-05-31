Erdoğan, içki içeni açlıkla mı sınıyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Dünya Tütünsüz Gençlik Buluşması’nda, sigarada sürekli vergiyi artırdıklarını söyleyerek “Aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor” dedi.

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Erdoğan, dört gün önce DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’ndeki konuşmasında şöyle demişti: “Şimdi birileri çıkıp ‘Aç kaldık’ diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın. Aç kalan falan yok!”

Cumhurbaşkanı, Beştepe’de gençlerle buluşmasına şöyle konuştu: “Vergileri artırıyoruz. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Hem suluda artırıyoruz hem sigarada artırıyoruz. Aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor.”