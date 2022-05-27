Erdoğan’dan ‘Aç kaldık’ diyenlere: Ne aç kaldın, aç kalan falan yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şimdi birileri çıkıp ‘Aç kaldık’ diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın. Aç kalan falan yok” dedi.

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DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

* (CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘kaçış planı’ açıklamaları) Erdoğan’ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız, ama sen tankların arasından kaçtın.

* Yeni ekonomi programımızın en büyük güvencesi sizlerin azmi, gayretidir, çalışmalarıdır. 2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu.

* Marmaray’ın yapılışı herhalde rastgele bir olay değildi.

* Sürekli olarak yapmış olduğumuz zamlarla, parasal düzenlemelerle vatandaşın imkanlarını nereden nereye getirdiğimiz ortada.

* 27 Mayıs’ta bu CHP ne dediyse, inanın bugün de aynı şeyi söylüyor. Ne diyorlardı o zaman, rahmetli Menderes ve arkadaşları için ‘Uçaklarla dolu altın ve pırlanta kaçırdılar.’ Şimdi aynı şeyi şu andaki Bay Kemal benim için söylüyor, eline diline dursun.

* (Kılıçdaroğlu’na) 15 Temmuz’da Bakırköy Belediyesi’ne kaçtın, orada keyif kahvesi içmeye kalktın.