Erdoğan’dan ‘Aç kaldık’ diyenlere: Ne aç kaldın, aç kalan falan yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şimdi birileri çıkıp ‘Aç kaldık’ diyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın. Aç kalan falan yok” dedi.
DEİK Merkez Ofisi Açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni’nde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:
* (CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘kaçış planı’ açıklamaları) Erdoğan’ı 15 Temmuz gecesi kaçırtamadınız, ama sen tankların arasından kaçtın.
* Yeni ekonomi programımızın en büyük güvencesi sizlerin azmi, gayretidir, çalışmalarıdır. 2001 krizlerinin ağır yükü altında ayakta durmakta zorlanıyordu.
* Marmaray’ın yapılışı herhalde rastgele bir olay değildi.
* Sürekli olarak yapmış olduğumuz zamlarla, parasal düzenlemelerle vatandaşın imkanlarını nereden nereye getirdiğimiz ortada.
* 27 Mayıs’ta bu CHP ne dediyse, inanın bugün de aynı şeyi söylüyor. Ne diyorlardı o zaman, rahmetli Menderes ve arkadaşları için ‘Uçaklarla dolu altın ve pırlanta kaçırdılar.’ Şimdi aynı şeyi şu andaki Bay Kemal benim için söylüyor, eline diline dursun.
* (Kılıçdaroğlu’na) 15 Temmuz’da Bakırköy Belediyesi’ne kaçtın, orada keyif kahvesi içmeye kalktın.