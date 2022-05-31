Buldan’dan iktidara: Rojava’dan size Ukrayna hikayesi çıkmaz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefeti ‘savaş politikalarına’ karşı durmaya çağırarak “Tüm yıkımlardan en az iktidar kadar muhalefet de sorumlu olur” dedi. Buldan iktidara “Rojava’dan size Ukrayna hikayesi çıkmaz” diye seslendi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki hafta önce Türkiye’nin güney sınırı boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için yeni askeri harekat düzenleyeceğini söylemişti. Konuyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu toplantısından da kararlar çıkmıştı. Sınırdaki birlikler de arttırılmış durumda.

Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, son günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarıyla gündeme gelen SADAT ve TÜRGEV gibi iktidarla ilişkili kurumlara değindi: “TÜRGEV’leri, para transferleri ve kamu arazisini yağmalama ayağıdır. TÜGVA’ları kadrolaşma ayağıdır. Yerli ve milli IŞİD projesi olan SADAT paramiliter ayaklarıdır. ÖSO ve IŞİD, Suriye’deki çete ayaklarıdır. Troll orduları ve tetikçi basınları, medya ayaklarıdır. Yargıdaki ak savcı ve hakimler; kumpas ayağını yürütmektedir. Güvenlik bürokrasisi siyasi kumpas operasyonlarının ayağı olarak rol oynuyor. Kayyımları ve mülki idarecileri yerel darbe ayağının yürütücüleridir. Tam organize işler…”

‘Abdülhamit yasası’

Meclis gündemine gelen sosyal medya yasası da Buldan’ın gündemindeydi. AKP ve MHP’nin teklifini ‘Abdulhamit yasası’ olarak nitelendirerek, ‘ülkedeki en büyük yalanın AKP iktidarı olduğunu’ söyledi. Yalan bilgilerin önüne geçmek için iktidarın kendi yalanlarını durdurması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Suriye’ye yönelik askeri harekat planını da değerlendiren Buldan, tartışmaları ‘savaş ve ilhak planı’ olarak adlandırdı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘miting konuşmalarını da tanklar üzerinden yapabileceğini ve buna şaşırmayacaklarını’ söyledi.

HDP lideri, iktidarın savaş politikaları yürüttüğünü söyleyerek muhalefeti sessiz kalmamaya çağırdı: “Savaş politikalarına sessizlik, onaylamak demektir. İktidarın tuzağına düşmeyin, iktidarın belirlediği sınırların dışına çıkmaktan korkmayın, savaş politikalarına karşı çıkın. Olası bir savaşın yol açacağı tüm yıkımlardan en az iktidar kadar; bu savaşın karşısında durma basireti göstermezse muhalefet de sorumlu olur.”

Buldan Erdoğan’ın “Birileri aç kaldık diyor, vicdansızlık yapma, aç kalan yok” sözlerini de sert eleştirdi: “Gelmiş geçmiş en büyük vicdansız iktidar olarak tarihe geçtiniz, zalimsiniz, zulümde üstünüze yok!”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Her gün bir konser, tiyatro, şenlik, festival, piknik, demokratik etkinlik hukuksuz biçimde engelleniyor. Sasız telinden, sanatçının sesinden korkuyorlar. İnsanların bir araya gelmesinden korkuyorlar. Bir araya gelişlerden, umudun büyümesinden korkuyorlar. Gerekçeleri hep aynı, kamu güvenliği… Asıl sakladıkları gerçek suç düzenlerinin güvensizliği!

* Kumpas davalarıyla da demokratik siyasetin halka nefes alma gücünü kırmak istediklerini biliyoruz. Kobani kumpas davası ortada. Mesele sadece HDP değil, demokrasiye kurulan kumpastır bu. Mahkeme 1 günlük savunma süresi verilmesi kararını aldı. Baktılar arkadaşlarımız kumpası çökertiyor… Kobani içlerine dert oldu, kumpasları onlara ders olacak! Hakikatler savunmasız kalmayacak, HDP susmadı, susmayacak!

* Enflasyon ve dolar fırlayınca hadi Suriye’ye saldıralım, belki paçayı kurtarırız diyorlar. Demokratik yönetimin inşasını bozabilir miyiz, bölgeyi Kürtlerden arındırarak IŞİD’e koridor oluşturabilir miyiz diye bir çaba içindeler. Rojava’dan size Ukrayna hikayesi çıkmaz!

* Olası bir savaşın yol açacağı tüm yıkımlardan en az iktidar kadar; bu savaşın karşısında durma basireti göstermezse muhalefet de sorumlu olur. İçinden geçtiğimiz zaman, iktidarın savaş ve talan düzenine hep birlikte karşı çıkma zamanıdır. Kürt sorunu başta olmak üzere bu ülkenin temel sorunlarını çözümsüzlük sarmalına sürükleyen ve iktidarın varlık gerekçesi olan tecrit politikasına hep birlikte karşı çıkma zamanıdır. Hem bu topraklarda, hem de Suriye başta olmak üzere tüm komşu ülkelerde demokratik çözüm ve kalıcı barış politikalarına, halkların iradesine sahip çıkma zamanıdır. Zamanın ruhuna uymayanlar aşılmaya mahkumdur.

* Her gün, her saat açlığa, yokluğa doğru sürüklenen bir Türkiye yarattı AKP iktidarı. İnsanlar açlıkla mücadele ederken, AKP Genel Başkanı, ‘Birileri aç kaldık diyor, vicdansızlık yapma, aç kalan yok’ diyerek aç olan milyonları ekren başından azarlıyor. Vaktinde de aynen şöyle demişti; meydanlar açız diye bağırıyorsa, insanlar kirasını, faturasını ödeyemiyorsa, pazardan artık topluyorsa ülkeyi bu hale hükumet getirmiştir. Nereden nereye… En büyük vicdansızlığı yapan sizsiniz, gelmiş geçmiş en büyük vicdansız iktidar olarak tarihe geçtiniz, zalimsiniz, zulümde üstünüze yok!

* Açlık nasıl yok ya? Saraydan çıkıp sokağa indiniz mi? Çöpten, pazardan yiyecek toplayanları gördünüz mü? Market raflarındaki kelepçeli sütleri gördünüz mü hiç? Sizin bildiğiniz tek şey var, insanların eline vurduğunuz kelepçe… Günlük masrafı 20 milyon olan tok saraydan bakınca tabii ki sokağın gerçeklerini göremezsiniz. Evine bir gram et alamayan insanların halini bilemezsiniz. Ekmek için çalışmak zorunda kalan 80 yaşındaki insanların halini bilemezsiniz. Tok yatan açın halinden anlamaz sözü bugünler için söylenmiş.

* AKP genel başkanının kendisini halktan korumanın günlük maliyeti 1,3 milyon lira. 9 bin çalışanın asgari ücret maaşına karşılık geliyor aya vurunca. 9 bin işsiz kalması demektir yani… Açlığından en önemli sebeplerinden biri de bu.

* Yurttaşı korumamanın bedeli 1,1 trilyon TL’nin üzerinde bireysel borçtur. Çitçiyi korumamanın bedeli 200 milyar TL’nin üzerinde borçtur. Öğrenciyi korumamanın bedeli 6 milyar TL borçtur. Açlığın, yoksulluğun tablosu ortadadır. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı, temel gıdaya, kiraya, akaryakıta her şeye yüzde 200 ila 350 oranında zam geldi. Açlık ve yoksulluk değil, doğrudan yokluk içinde yaşayan milyonlarca insan var.”