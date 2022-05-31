Son 24 saat: 975 vaka, dört ölüm

Türkiye’de son 24 saatte 975 Covid-19 vakası, dört ölüm kaydedildi.
Bir günde 128 bin 854 test yapıldı.
İyileşenlerin sayısıysa 946.
Yaramazlara biraz batar!
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