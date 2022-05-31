Diken

Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 975 vaka, dört ölüm


Türkiye’de son 24 saatte 975 Covid-19 vakası, dört ölüm kaydedildi.

Bir günde 128 bin 854 test yapıldı.

İyileşenlerin sayısıysa 946.

SON HABERLER