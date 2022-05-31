Bebek’teki uygunsuz görüntülere soruşturma: ‘Hayasızca hareket’ten gözaltı

İstanbul Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyada tepkilere neden olan cinsel ilişki görüntüsüyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, zanlılardan birinin 11, diğerinin de sekiz suç kaydı bulunduğunu açıkladı. Zanlıların savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

Valilik açıklaması şu şekilde: “30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.’nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Şahıslar hakkında ‘hayasızca hareket’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.’nın aralarında ‘uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet’ gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.’nın ise ‘hayasızca hareket, kasten yaralama’ suçlarından sekiz kaydı bulunduğu anlaşılmıştır.”