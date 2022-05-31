Suudi prensin ‘piyasada merakla beklenen’ ziyareti ertelendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye’yi bu ay içinde ziyaret etmeyi planladığını ancak ziyaretin ‘önümüzdeki süreçte’ düzenleneceğini söyledi.

Selman’ın ziyareti piyasada da takip edilen önemli bir gündem maddesiydi. Bankacılar, kamu müdahaleleriyle ilerleyen kur politikasının sürdürülebilmesi için yeni bir döviz kaynağına ihtiyaç duyulduğunu belirtirken, bunun Suudi Arabistan’dan sağlanıp sağlanamayacağı yakından izleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Ankara’yla Riyad arasında son birkaç yılda duran diplomatik ilişkiler, İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda Suudi yetkililer tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın dosyasının Riyad’a iade edilmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkeye resmi ziyareti sonrası düzelmeye başladı.

Erdoğan, daha önce iktidar yetkililerince Kaşıkçı’nın ölüm emrini verdiği iddia edilen Selman’la da görüşüp kucaklaşmıştı.

AA’ya konuşan Çavuşoğlu, ülkenin fiili yöneticisi Selman’a atıfta bulunarak, “Veliaht prensin Türkiye ziyareti aslında bu ay içinde gerçekleşecekti ama önümüzdeki süreçte gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık” dedi.

Reuters veliaht prensin bölge ülkelerini kapsayan gezisi kapsamında Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığını geçen hafta bildirmişti.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan dışişleri bakanının Türkiye’yi ziyaret edeceğini ve karşılıklı tarih belirlemeye çalıştıklarını da belirtti.

Çavuşoğlu iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin neredeyse kesildiği döneme atıfta bulunarak, “Sonuçta bazı olumsuz şeyler oldu bunların yavaş yavaş düzeldiğini görüyoruz. Buna bir takvim demeyelim ama ilişkilerin eski günlerden daha iyi duruma gelmesi için çalışıyoruz” dedi.

Selman’ın ziyaretinde görüşülecek konular arasında ticaret, bölgedeki gelişmeler, muhtemel (döviz) swap anlaşması ve enerji projeleri bulunuyor.